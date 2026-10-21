ميسي يقطع 26 ألف كيلومتر في أسبوع

خبرني - سيواجه ليونيل ميسي أسبوعاً استثنائياً قد يضطر خلاله إلى السفر لمسافة تقارب 26 ألف كيلومتر جوًا، في جدول مزدحم يجمع بين المباريات الرسمية وحضور حفلي جوائز في إسبانيا وإنجلترا.

ومن المقرر أن يتسلم قائد المنتخب الأرجنتيني جائزة أميرة أستورياس للرياضة في مدينة أوفييدو الإسبانية يوم الخميس، قبل أن يعود للمشاركة مع إنتر ميامي أمام نيويورك ريد بولز في نيوجيرسي يوم السبت، وبعد ذلك، حضور حفل الكرة الذهبية في لندن يوم الاثنين، قبل أن يستضيف فريقه إف سي سينسيناتي يوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري الأميركي.

ورغم تأكيد سفر ميسي إلى إسبانيا، حيث وصل بالفعل قبل حفل الخميس، فإن مشاركته في حفل الكرة الذهبية لا تزال غير مؤكدة، وأعرب فينسان غارسيا، رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول"، عن أمله في حضور أبرز المرشحين للجائزة بعد مشاورات مع أنديتهم.

قاد ميسي فريقه إنتر ميامي لتحقيق 3 انتصارات متتالية عقب فترة تراجع خلال الصيف، وخلال الشهرين الماضيين، لعب النجم الأرجنتيني جميع دقائق 13 مباراة، مسجلًا 14 هدفًا وصانعًا سبع تمريرات حاسمة. كما عاد مؤخرًا من مهمة دولية عاطفية مع منتخب الأرجنتين في بوينس آيرس، ليستأنف سباق الأمتار الأخيرة من الموسم في الدوري الأميركي، الذي أصبح أكثر ازدحامًا بسبب التوقف المرتبط بكأس العالم.

ومع تبقي أربع مباريات على نهاية الموسم المنتظم، يحتل إنتر ميامي المركز الثاني في المنطقة الشرقية بفارق ثلاث نقاط فقط أمام نيو إنغلاند ريفولوشن صاحب المركز الثالث، كما ينافس على أفضلية استضافة الأدوار الإقصائية وصولًا إلى نهائي كأس الدوري الأميركي.

سيحصل ميسي على جائزة أميرة أستورياس للرياضة تقديرًا لموهبته وإنجازاته الرياضية وأعماله الخيرية، وتُمنح سنويًا لشخصيات ومؤسسات ساهمت في التقدم العلمي والثقافي والاجتماعي والإنساني، وتحمل اسم الأميرة ليونور، الابنة الكبرى للملك الإسباني فيليبي السادس.

وضمت قائمة الفائزين السابقين أسماء بارزة مثل الأميركية سيرينا ويليامز (2025) والعداء الكيني إليود كيبتشوغي (2023) المتزلجة الأميركية ليندسي فون (2019) ومنتخب نيوزيلندا للرجال في الرغبي (2017) وماراثون نيويورك (2014) والمنتخب الإسباني لكرة القدم (2010).

وأشادت لجنة التحكيم بميسي بسبب موهبته الاستثنائية ومسيرته الرياضية المذهلة وعمله الخيري المستمر، كما وصفته بأنه اللاعب الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ كرة القدم.

كذلك سلطت الضوء على رحلته في التغلب على مشاكل النمو التي عانى منها في طفولته، إضافة إلى التزامه بالعمل الجماعي ودوره كسفير لليونيسف وأنشطته عبر مؤسسة "ليو ميسي".

وعند الإعلان عن منحه الجائزة في يونيو الماضي، قال ميسي: آمل أن تلهم قصتي العديد من الأطفال لمواصلة الحلم من خلال العمل الجاد وحب الرياضة، مع تذكر أن الأهم هو أن يكون الإنسان شخصًا جيدًا ويتمسك بالقيم التي تعلمنا إياها الرياضة.

ورغم أن ميسي لا يُعد المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، إلا أنه قدم موسماً مميزاً، ففي كأس العالم الأخيرة، سجل 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في ثماني مباريات، وقاد الأرجنتين إلى المباراة النهائية أمام إسبانيا، التي خسرتها 1-0 بعد التمديد. وكانت تلك المباراة الوحيدة في البطولة التي لم يسجل أو يصنع خلالها هدفًا.

ونال ميسي الكرة الفضية كثاني أفضل لاعب في البطولة، بعدما لعب دوراً حاسماً في الأدوار الإقصائية، من بينها نصف النهائي أمام إنجلترا عندما صنع هدفين في الدقائق الأخيرة ليقود منتخب بلاده إلى الفوز 2-1.

أما على مستوى الدوري الأميركي، فقد واصل تألقه بتسجيل 25 هدفًا وصناعة 15 أخرى في 27 مباراة، ليتصدر ترتيب الهدافين ويتقاسم صدارة صانعي الأهداف، كما يقترب من حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري للموسم الثالث على التوالي.

ويبقى ميسي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية إذ توج بها 8 مرات.