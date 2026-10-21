باس يتألق ويقود كومو لفوز كبير على يونايتد في دوري أبطال أوروبا

خبرني - تألق الأرجنتيني الشاب نيكو باس وقاد الوافد الجديد كومو الإيطالي إلى إلحاق هزيمة قاسية بضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي 4-1 الأربعاء في الجولة الثالثة من المجموعة الموحدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب مايكل كاريك اللقاء على خلفية هزيمة في الجولة السابقة على يد أتلتيكو مدريد الإسباني (0-2) ضمن سلسلة من ست مباريات متتالية من دون فوز في كافة المسابقات، وتحديدا منذ فوزه في الجولة الأولى على صباح الأذربيجاني (4-0).

ولم يشفع له فارق التاريخ في مواجهة فريق المدرب الإسباني سيسك فابريغاس الذي ضرب باكرا بهدف رائع سجله باس بتسديدة محكمة من مشارف منطقة الجزاء بعدما وصلته الكرة من الفرنسي لوكا دا كونيا (2).

ولم يكن الهدف مجرد صدفة، إذ فرض كومو أفضليته الميدانية وسط انعدام خطورة يونايتد الذي عاد إلى تشكيلته الأساسية قلب الدفاع الهولندي ماتيس دي ليخت للمرة الأولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وكان هدف باس الفاصل بين الفريقين مع الوصول إلى نهاية الشوط الأول، ثم تكرر السيناريو في بداية الثاني إذ أضاف كومو الهدف الثاني بعد أقل من 4 دقائق على استئناف الثاني حين مرر باس كرة متقنة لليوناني أناستاسيوس دوفيباكس الذي أطلقها قوية في الشباك (49)، ممهدا الطريق أمام أصحاب الأرض لتحقيق فوزهم الثاني في مستهل مشاركتهم الأولى في المسابقة القارية الأم.

وحسم باس الأمور بشكل كبير حين أضاف هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثالث في الدقيقة 57، مستفيدا من خطأ فادح في التمرير من البديل الكاميروني كارلوس باليبا ليقطع الكرة ويسددها في شباك البلجيكي سيني لامينس.

وواصل كومو مهرجانه التهديفي وأضاف الرابع في الدقيقة 76 بعد لعبة جماعية انتهت بعرضية من البديل البرازيلي كايكي إلى الإسباني خاكوبو رامون الذي حولها برأسه في الشباك، قبل أن يقلص البديل الهولندي جوشوا زيركسي الفارق متأخرا بعد تمريرة من البديل الآخر العاجي أماد ديالو (1+90).

وفي مواجهة بين فريقين خرجا خاسرين من الجولتين الأوليين، سقط ليل الفرنسي أمام ضيفه غلطة سراي التركي بهدفين لسوريبا دياونيه (7 و39)، مقابل أربعة أهداف ليونس أكغون (2) والروسي أليكسي باتراكوف (44) والتركي بيركي أوزير (52 بالخطأ في مرماه) والنيجيري فيكتور أوسيمين (61).