قوات التحالف تعلن اعتراض 6 مسيّرات في أجواء السعودية

خبرني - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي الأربعاء، اعتراض 6 طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه المملكة، بما في ذلك في منطقة المدينة المنورة.

وكتب المالكي على منصة إكس "تم اعتراض وتدمير أربع طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه المملكة"، موضحا في منشور ثان أن عمليات الاعتراض جرت في المنطقة الشرقية ومنطقة المدينة المنورة.

وأعلن المالكي الذي لم يحدّد الجهة التي أطلقت المسيّرات، اعتراض مسيّرة أخرى في المنطقة الشرقية.

وأضاف مساء الأربعاء أن التحالف اعترض مسيّرة سادسة أطلقت باتجاه جنوب المملكة، واتهم الحوثيين بإطلاقها.

وصعد الحوثيون هجماتهم على السعودية هذا الشهر، وشملت ضربات على مطار الرياض، أسفرت إحداها عن وفاة 13 شخصا وإصابة مئات آخرين في 10 تشرين الأول، في أعنف هجوم على أراضي المملكة منذ أكثر من عشر سنوات.