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  • الأردن يعلن موقع المغطس محمية طبيعية استعدادًا للاحتفالات بالألفية الثانية عام 2030

الأردن يعلن موقع المغطس محمية طبيعية استعدادًا للاحتفالات بالألفية الثانية عام 2030

  • 21 أكتوبر 2026
  • 22:19
الأردن يعلن موقع المغطس محمية طبيعية استعدادًا للاحتفالات بالألفية الثانية عام 2030

خبرني - أعلنت الحكومة الاردنية رسميًا إدراج موقع المغطس (بيت عنيا عبر الأردن)، المدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، محميةً طبيعيةً تمتد على مساحة 10 كيلومترات مربعة، وذلك في إطار الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الألفين لمعمودية السيد المسيح عام 2030.

وتهدف هذه المبادرة إلى حماية التنوع الحيوي الغني في المنطقة وصون النظام البيئي الحساس على ضفاف نهر الأردن، من خلال تحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتنمية السياحة البيئية المستدامة واستقبال الحجاج، بما يعزز مكانة الأردن وجهةً عالميةً رائدةً للسياحة الدينية والبيئية، بالتزامن مع هذا الحدث التاريخي المرتقب عام 2030.

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