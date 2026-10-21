ولي العهد يرعى ختام بطولة العالم للهجن.. والأردن يتوج بذهبية الرجال

خبرني - رعى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، الحفل الختامي لبطولة العالم الثانية للقدرة الدولية للهجن، التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى، ومهرجان الأردن لسباقات الهجن والشعر النبطي في دورته السادسة.

وتابع سمو ولي العهد الأشواط الختامية للبطولة الدولية للهجن على مضمار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لسباقات الهجن بمنطقة الديسة، وشاهد عرضا قدمته وحدة الهجانة التابعة لمديرية الأمن العام.

وسلم سموه، بحضور سمو الأمير فهد بن جلوي، رئيس كل من الاتحاد السعودي والعربي والدولي للهجن، جوائز للحاصلين على المراكز الأولى في البطولة، والتي حصل على كأس المركز الأول فيها بفئة الرجال المنتخب الأردني لسباقات الهجن، فيما حصل على كأس المركز الأول عن فئة السيدات المنتخب السعودي، وحصل على كأس البطولة المنتخب السعودي بعد أن جمع أعلى النقاط.

كما سلم سمو ولي العهد، جوائز للفائزين بالمركز الأول بمهرجان الأردن لسباقات الهجن ومسابقة الشعر النبطي، والفائز بمسابقة أجمل هجن.

وأكد رئيس لجنة رياضة الهجن الأردنية علي المسامرة في كلمة ألقاها، أن دعم سمو ولي العهد واهتمامه المتواصل برياضة سباقات الهجن أسهم بتطويرها، وانتقلت من ممارسة مرتبطة بالموروث والتراث إلى رياضة منظمة لها حضورها ومكانتها، وتستقطب مشاركين من الأردن والمنطقة والعالم.

وأشار المسامرة إلى ارتفاع مستوى المنافسة بسباقات الهجن، وتحسن الاهتمام بالسلالات وجودة الهجن، واتساع مشاركة الشباب، لافتا إلى أهمية استضافة المملكة لبطولات عربية ودولية في هذا المجال.

وشارك في البطولة 37 هجانا وهجانة من 11 دولة وهي: الأردن والسعودية والإمارات والعراق ومصر والجزائر واليمن والدنمارك وبولندا وتشاد ومالي.

وحضر الحفل الختامي عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.