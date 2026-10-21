مواني يعترف بأزمة داخل غرفة ملابس يوفنتوس

خبرني - اعترف الفرنسي راندال كولو مواني، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بوجود "توتر" داخل غرفة تبديل الملابس عقب الهزيمة بنتيجة صفر - 3 أمام لاتسيو، مشيراً إلى أن اللاعبين "ناقشوا الأمر بالطريقة الصحيحة"، كما أكد شعوره "بالارتياح" عند اللعب إلى جانب الألماني نيك فولتيمايد.

ويستضيف يوفنتوس فريق رين الفرنسي في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي، الخميس، بعد أن حقق الفوز في المباراتين السابقتين ضمن البطولة ذاتها.

وفي المقابل، وتختلف نتائج الفريق في الدوري الإيطالي، إذ يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 11 نقطة حصدها من سبع مباريات.

وقد شهد يوم الأحد الماضي تعرض الفريق لهزيمة على أرضه أمام لاتسيو صفر - 3، وهو ما أدى إلى حدوث نقاش حاد داخل غرفة تبديل الملابس.

وقال كولو مواني في مؤتمر صحافي عُقد يوم الأربعاء، وفقاً لما نقلته شبكة "سكاي سبورت": تحدث القائد بعد المباراة. كان هناك بعض التوتر، لكننا ناقشنا الأمر بشكل بناء داخل غرفة تبديل الملابس.

وأضاف المهاجم الفرنسي: الأمر يعود إلينا لنُظهر ما يمكننا تقديمه على أرض الملعب. لقد تحدثنا حول الأمر بالطريقة الصحيحة، تماماً كعائلة تعمل على حل مشكلاتها.

وتابع: لا أعتقد أننا نفتقر إلى الشخصية؛ فنحن مجموعة جيدة ومتماسكة، ولدينا رغبة في مواصلة العمل الجاد.

وواصل: هناك العديد من اللاعبين الجدد، بمن فيهم أنا، الذين يحتاجون إلى التأقلم، وهذا بالضبط ما نعمل عليه حالياً.