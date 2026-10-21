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  • أكسيوس: عشرات المقاتلات الإسرائيلية حلّقت حتى حدود إيران في استعراض قوة ردع

أكسيوس: عشرات المقاتلات الإسرائيلية حلّقت حتى حدود إيران في استعراض قوة ردع

  • 21 أكتوبر 2026
  • 21:21
أكسيوس عشرات المقاتلات الإسرائيلية حلّقت حتى حدود إيران في استعراض قوة ردع

خبرني - نقلت شبكة أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن عشرات المقاتلات الإسرائيلية نفّذت طلعة جوية اليوم (الاثنين) وصلت حتى حدود إيران، متبعة مسارا فوق سوريا والعراق يتوافق مع مسارات الضربات المحتملة ضد إيران.
وأضافت المصادر أن تل أبيب أخطرت واشنطن مسبقاً بأن العملية تدريب يهدف إلى استعراض القوة وردع إيران عن مهاجمة إسرائيل، وأن إسرائيل كانت تعلم أن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ستكتشف الطلعة.
ونقلت أكسيوس عن مصادر أمريكية أن لديهم انطباعاً بأن إسرائيل كانت تأمل أن تستهدف إيران المقاتلات، ما قد يوفر مبرراً لشن ضربات لاحقة.
وفي سياق متصل، قال مسؤولون إن رئيس الأركان الإسرائيلي أخبر نظيره الأمريكي أن استئناف الحرب حالياً قد يؤجل انتخابات إسرائيل، وأكد مسؤول إسرائيلي أن رئيس الأركان لن يقبل أي نشاط عسكري غير مبرر يمكن أن يقوض الانتخابات.

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