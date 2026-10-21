طرد كورتوا من مجموعة واتساب لاعبي منتخب بلجيكا

خبرني - كشف تيبو كورتوا أن اسمه أُزيل من مجموعة "واتساب" الخاصة بلاعبي المنتخب البلجيكي، وذلك بعد إعلانه رغبته في الابتعاد مؤقتًا عن المشاركة الدولية، رغم أنه لم يغلق الباب أمام العودة مستقبلًا إلى صفوف "الشياطين الحمر".

وكان حارس ريال مدريد قد غاب عن المعسكر الدولي الأخير بقرار متفق عليه مع المدرب الجديد مارك فان بوميل، بعد اجتماع جمعهما في مدريد قبل نحو شهر لمناقشة وضعه مع المنتخب.

وقال كورتوا في تصريحات لشبكة "داززن" البلجيكية: اعتقدت أن فترة التوقف الدولية الأولى كانت مزدحمة للغاية بأربع مباريات. بعد ذلك عليك العودة مباشرة إلى ناديك، والمباريات تتوالى بوتيرة سريعة. إيطاليا وفرنسا وتركيا... كلها مواجهات كبيرة. كان الأمر كثيرًا بالنسبة لي في هذه المرحلة، خصوصًا بعد تعرضي لإصابتين عضليتين خلال فترة قصيرة.

وأضاف أن هذه الراحة منحته فرصة لاستعادة طاقته والتعافي من المشكلات البدنية التي عانى منها خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الحارس البالغ من العمر 34 عامًا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع فان بوميل يقضي بعدم مشاركته في جميع مباريات دوري الأمم الأوروبية، مشيرًا إلى أن الأمر لم يكن يمثل مشكلة بالنسبة للجهاز الفني.

وقال: كان الأمر واضحًا منذ البداية، ولم يكن هناك أي إشكال. سيني لامينز ومارتين فانديفوردت قدما أداءً جيدًا.

ورغم غيابه الحالي، أكد كورتوا أنه لا يمانع العودة إلى المنتخب إذا تمت دعوته مستقبلًا.

وأضاف: يمكن للمدرب أن يستدعيني متى أراد، لا توجد أي مشكلة. وإذا عدت خلال تصفيات كأس أوروبا، فسيكون القرار له بشأن الحارس الذي سيشركه. بلجيكا لا تعاني نقصًا في حراس المرمى.

لكن ورغم عدم إعلانه اعتزال اللعب الدولي بشكل نهائي، كشف كورتوا أنه لم يعد عضوًا في مجموعة "واتساب" الخاصة بالمنتخب.

وقال مبتسمًا: المجموعة مخصصة في الأساس لتبادل المعلومات العامة المتعلقة بالتدريبات. تُرسل بعض الرسائل من وقت لآخر، لكنها ليست كثيرة.