أراوخو: كنت بحاجة ماسة إلى مغادرة برشلونة

خبرني - بدأ الأوروغواياني رونالد أراوخو، لاعب برشلونة الإسباني السابق، في أن يلعب في مركز المدافع الأيمن بدلاً من قلب الدفاع، وحقق أرقاماً تهديفية تضاهي أرقام المهاجمين المميزين.

وربما كان التعاقد مع أراوخو أحد أكثر الإضافات غير المتوقعة أو العشوائية خلال الصيف، لكنه كان ما يحتاجه اللاعب وما يحتاجه المدرب الإسباني أندوني إيراولا.

وفي 11 مباراة فقط، أصبح لاعب برشلونة السابق، معشوقاً للجماهير، لتنتهي فكرة أنه لا ينبغي للمشجعين التعلق بلاعب جاء على سبيل الإعارة، وترك اللاعب بصمة رائعة في ملعب (أنفيلد)، لدرجة أن ليفربول بات حريصاً بالفعل على الاحتفاظ به في صفوفه لما بعد هذا الموسم.

وقال أراوخو في حديثه لبرنامج "إل لارغيرو" على إذاعة "كادينا سير" من المنطقة المختلطة في ملعب "أنفيلد": كنت بحاجة ماسة إلى هذا التغيير، وكنت على يقين تام بذلك، عندما انتهى الموسم وتوجهنا إلى كأس العالم، اتخذت ربما قراراً حاسماً.

وأضاف: تحدثت مع النادي، ومع ديكو، المدير الرياضي، وكذلك المدرب هانسي فليك، وقد سهلوا الأمور عليّ كثيراً وقدموا لي دعماً كبيراً، أعتقد أنني هنا وجدت ما كنت أبحث عنه: اللعب والشعور بالأهمية، وإظهار قدراتي الكروية.

وبعد أن قدم أراوخو تمريرة حاسمة رائعة بالكعب أمام أتلتيكو مدريد 2 - 1، في المباراة الأولى من دور المجموعات، وسجل هدفه الأول بقميص ليفربول في مدينة لينز ضد فريق لاسك لينز النمساوي 6 - 3، الأسبوع الماضي، وعاد اللاعب ليهز الشباك مجدداً أمام فياريال في (أنفيلد).

وخلال ثلاث مباريات، قدم ثلاث مساهمات تهديفية، وكتب رونالد عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا تستسلم أبداً". والآن، يدرك أندوني إيراولا أنه إذا احتاج إلى مهاجم في البطولات الأوروبية، فيمكنه الاعتماد على لاعب برشلونة السابق.