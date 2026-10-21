الدكتور هاني الملقي يرعى افتتاح مركز جامعة البترا لطب الأسنان

خبرني - رعى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور هاني الملقي حفل الافتتاح الرسمي لمركز جامعة البترا لطب الأسنان، بحضور رئيس مجلس الأمناء معالي الدكتور غازي الزبن، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة، ورئيس مجلس إدارة شركة البتراء للتعليم المهندس "محمد هشام" الأنصاري، والمدير العام للشركة المهندس خالد علي، والأستاذة الدكتورة آية الأسمر/نقيب أطباء الأسنان الأردنية، والمهندس عبد الله غوشة/نقيب المهندسين الأردنيين، وعميدي كليتي طب الأسنان الأستاذ الدكتورة نسرين طه في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، والأستاذ الدكتورة نسرين سالم في جامعة الزرقاء الأهلية، وعطوفة السيد ناصر الجريان الشرعة/متصرف لواء القويسمة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس أمناء جامعة البترا الأستاذ الدكتور توفيق عرفات، والأستاذ الدكتور أيمن المساعدة، والأستاذ الدكتور زياد الرواضية، ومن مجلس إدارة شركة البتراء للتعليم الدكتور خليل عزوقة، وحشد من الأكاديميين والأطباء.

وأكد الدكتور هاني الملقي أن تدشين هذا الصرح الطبي يجسد الدور التنموي الذي تضطلع به الجامعات الأردنية، مشيراً إلى أن مركز جامعة البترا لطب الأسنان يمثل استثماراً استراتيجياً يعزز مكانة الأردن بوصفه مركزاً إقليمياً متميزاً، ويسهم بفاعلية في خدمة المجتمع وتأهيل الكفاءات الشابة. وعبّر عن بالغ إعجابه وتأثره بما شاهده في المركز، واصفاً ما رآه بأنه حلم وأمل، ومؤكداً أن الوطن يحتاج إلى مثل هذه الصروح العلمية والطبية، وإلى جهود أبنائه، وفي مقدمتهم الطلبة الذين يتلقون العلم والتدريب فيها. وخاطب الحضور قائلاً: «أنا شخصياً مذهول إيجابياً مما رأيت؛ فما شاهدته بالنسبة إليّ حلم وأمل، وهذا الوطن يحتاج إلى أبنائه الطلبة الموجودين هنا في هذا الصرح العلمي. أوصيكم بتقوى الله، والعمل الجاد، والإيمان بمهنتكم، والحنان على مرضاكم».

وكان في استقبال الدكتور الملقي والضيوف مستشار الجامعة للشؤون الطبية ومدير مركز جامعة البترا لطب الأسنان الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس، وعميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور فراس السليحات، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الكلية والمركز، وطلبة كلية طب الأسنان.

وخلال جولته في مرافق المركز، اطّلع الدكتور الملقي والضيوف على عياداته البالغ عددها 150 عيادة، والمجهّزة بتقنيات متقدمة وبنية تحتية حديثة، إضافة إلى مرافقه التشخيصية والمخبرية المحوسبة والمرقمنة. ويقدّم المركز خدمات تعليمية وتدريبية، إلى جانب علاجات مجانية لأفراد المجتمع المحلي وعلاجات تخصصية بأسعار ميسّرة.

وقال الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس إن المركز يجسّد التوجيهات الملكية المتعلقة بأبعاد أردن المستقبل، والمتمثلة في بناء الدولة والرقمنة والتقننة، مؤكداً أن «لا فائدة من الشهادات دون مهارات، ولا من الشهادات الورقية دون تمكين وتكوين». وثمّن الرؤية التنموية لرجال الأعمال الأردنيين من عائلات الأنصاري والأسير والدحلة، الذين أسهموا في تأسيس جامعة البترا، كما أشاد بمن واصلوا مسيرتها وحوّلوا رؤيتها الأكاديمية والطبية إلى واقع ملموس. وأشاد كذلك بجهود وزارة الاستثمار ودعمها، اللذين أسهما في إنجاز المركز، بما يعزّز مسيرة التعليم العالي ويدعم القطاع الصحي في الأردن.