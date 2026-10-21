كشف أسباب أزمة انقطاع المياه المتكرر في العقبة

خبرني - كشفت النائب الدكتورة لبنى النمور عن الأسباب التي تقف وراء أزمة انقطاع المياه المتكرر في محافظة العقبة، وفق رد رسمي تلقته من وزارة المياه والري وسلطة المياه، على كتاب وجهته بشأن الأزمة الحادة التي تعاني منها المحافظة.

وأوضحت النمور لخبرني أن سلطة المياه عزت الأزمة إلى الزيادة الملحوظة في الطلب على المياه خلال فصل الصيف على مدار السنوات الثلاث الماضية، نتيجة التوسع العمراني والنشاط السياحي والتجاري والصناعي، مقابل ثبات كميات المياه المغذية لمدينة العقبة من المصدر.

وأضافت أن الرد الرسمي أكد اتخاذ شركة مياه العقبة إجراءات فنية وتشغيلية لمتابعة المناطق المتضررة، والعمل على معالجة الأسباب التي تؤدي إلى انقطاع المياه المتكرر.

وبينت النمور أن الجهات المعنية تعمل حالياً على إعداد دراسات فنية لإيجاد حلول مستدامة لأزمة المياه في العقبة، بما يسهم في التخفيف من آثار الانقطاعات خلال فصل الصيف المقبل