نقيب أصحاب المعاصر يكشف تفاصيل صادمة عن قضية تنكات الزيت المغشوش في إربد

خبرني - دعا نقيب أصحاب معاصر ومنتجي الزيتون، تيسير النجداوي، إلى كشف أسماء المتورطين في حالات الغش بزيت الزيتون ومحاسبتهم، مؤكدا أن هذه الحالات محدودة، ومحذرا من تعميم الاتهامات على المزارعين وأصحاب المعاصر في الأردن.

وقال النجداوي، في حديث لقناة "المملكة"، الأربعاء، إن قضية ضبط 5 آلاف عبوة زيت زيتون داخل مزرعة في محافظة إربد تتعلق، وفق المعلومات المتاحة لديه، بحالة تاجر استبدل زيتا أردنيا بزيت تونسي، معتبرا أن مثل هذه الممارسات تضر بالمستهلكين وتسيء إلى سمعة القطاع.

وأكد أن المزارعين وأصحاب المعاصر في الأردن يحرصون على إنتاج زيت الزيتون النقي، مشيرا إلى أن المستهلك يستطيع الحد من احتمالات الغش من خلال شراء الزيت مباشرة من المعاصر، ومتابعة مراحل الإنتاج، بدءا من وصول ثمار الزيتون وحتى عصرها وتعبئتها.

وأوضح النجداوي أن النقابة تتعاون مع وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء في متابعة المعاصر والرقابة على الإنتاج، بموجب مذكرة تنظم التعاون بين الجهات المعنية.

ودعا المستهلكين إلى التأكد من وجود بطاقة تعريفية على عبوات الزيت تتضمن اسم المعصرة وعنوانها وسنة الإنتاج، بما يساعد على التحقق من مصدر المنتج.

وكانت مديرية الأمن العام أعلنت، الأربعاء، إلقاء القبض على أشخاص للاشتباه بتورطهم في الغش بزيت الزيتون، وضبط 5 آلاف عبوة «تنكة» داخل مزرعة في إربد، إضافة إلى عبوات فارغة لزيت زيتون مستورد.

وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية إن الكميات المضبوطة جرى التحفظ عليها وإرسال عينات منها للفحص المخبري، فيما لا يزال التحقيق في القضية جاريا.

كما أعلنت المديرية تشكيل فرق تفتيش وتحقيق مشتركة لمراقبة إنتاج زيت الزيتون وبيعه، داعية المواطنين إلى الشراء من مصادر موثوقة وتجنب الشراء عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.