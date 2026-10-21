نبيل مقابلة يحرز فضية 1500 متر في بارالمبية ناغويا 2026

خبرني - أحرز لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى البارالمبية، نبيل مقابلة، الأربعاء، الميدالية الفضية، في سباق 1500 متر ضمن الفئة T12، في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الخامسة، المقامة في مدينة ناغويا اليابانية، ليهدي الأردن ميداليته الثالثة في الدورة.

وجاء تتويج مقابلة بعد أن أنهى السباق، الذي أُقيم على مضمار استاد بالوما ميزوهو في ناغويا، في المركز الثاني بزمن 4:07,97، محققاً الميدالية الفضية ، ومضيفاً إنجازاً جديداً إلى سجل مشاركاته في دورات الألعاب الآسيوية البارالمبية، لترتفع حصيلته إلى ثلاث ميداليات، بعدما أحرز ذهبية سباق 1500 متر في دورة هانغتشو عام 2023، وفضية السباق ذاته في دورة جاكرتا عام 2018.

وفي بقية منافسات اليوم، أنهى اللاعب أبي أسعد مشاركته في نهائي مسابقة رمي الرمح ضمن الفئة F55، فيما أنهى اللاعب أنس عنانزة مشاركته في مسابقة دفع الكرة الحديدية ضمن الفئة F32.

وتتواصل منافسات ألعاب القوى غدًا، حيث يشارك لاعب المنتخب الوطني محمد المهدي مصلح في نهائي سباق 1500 متر ضمن الفئة T11، كما يشارك اللاعب أبي أسعد في نهائي مسابقة دفع الكرة الحديدية ضمن الفئة F55.