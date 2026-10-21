كلية عمّان الجامعية في جامعة البلقاء التطبيقية تنظم ورشة تدريبية حول الهوية الرقمية وبناء العلامة الشخصية

خبرني - بتوجيهات من رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أ.د أحمد فخري العجلوني، وحرصًا على تنمية مهارات الطلبة وتعزيز قدراتهم الرقمية والمهنية، نظّمت كلية عمّان الجامعية ورشة تدريبية بعنوان «الهوية الرقمية وبناء العلامة الشخصية»بالتعاون مع وعي بودكاست، قدّمتها الإعلامية تهاني روحي ، برعاية عميد الكلية، وبحضور أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وعدد كبير من طلبة الكلية، وبإشراف قسم التخطيط والتطوير، ممثلًا بالسيدة منتهى بدارنة.

وتناولت الورشة مجموعة من المحاور المتعلقة ببناء الهوية الرقمية وتعزيز الحضور الشخصي والمهني، حيث استُهلت بمحور «من أنا؟»، الذي ركّز على فهم الهوية الذاتية، بما تتضمنه من قيم وانتماءات واهتمامات ونظرة إلى الحياة، وكيفية انعكاسها على الحضور الرقمي للفرد.

كما أكدت روحي على اهمية وأثر المنشورات والتعليقات والتفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي في تشكيل الصورة الذهنية لدى الآخرين، إلى جانب أهمية الحضور الواعي والمسؤول على هذه المنصات، وتقديم الذات بصورة إيجابية تعبّر عن الشخصية وتدعم الطموحات المستقبلية.

وتطرقت الورشة إلى آليات بناء الهوية المهنية عبر منصة LinkedIn، من خلال إبراز المهارات والخبرات والإنجازات وتوسيع شبكة العلاقات المهنية، فضلًا عن أهمية توظيف الأنشطة الجامعية والمبادرات التطوعية والمشاريع الطلابية في تعزيز السيرة الذاتية وإبراز القدرات العملية لدى الطلبة.

كما سلّطت تهاني روحي الضوء على أثر السمعة الرقمية في تعزيز فرص التدريب والتوظيف وبناء الثقة المهنية، مؤكدةً أهمية الانتقال من مجرد الحضور على المنصات الرقمية إلى إحداث أثر إيجابي من خلال مشاركة المعرفة ونشر المحتوى الهادف والمسؤول الذي يخدم المجتمع.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود كلية عمّان الجامعية في جامعة البلقاء التطبيقية الرامية إلى تمكين الطلبة بالمهارات الرقمية والمهنية اللازمة، وتعزيز قدرتهم على بناء هويتهم الشخصية والمهنية بصورة واعية وفاعلة، بما يواكب متطلبات سوق العمل ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للتميز والنجاح.