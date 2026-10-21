وفاة الحاج أحمد عبد الفتاح العمد (أبو عمر)

خبرني - انتقل الى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله الحاج أحمد عبد الفتاح أمين العمد (أبو عمر)

والد كل من عـمر وطـارق وطـلال و زوج السيدة نادية أحمد ابو الراغب

وسيشيع جثمانه الطاهر الى مثواه الأخير في مقبره سحاب بعد صلاة الظهر ليوم غد الخميس الموافق 22-10-2026 بعد صلاة الجنازة عليه في مسجد المقبرة الاسلامية في سحاب.

تقبل التعازي للرجال والنساء يومي الخميس والجمعة 22-23 /10 /2026 في مجمع الكالوتي التنموي الكائن في الرابية خلف مسجد الكالوتي من الساعة 4 عصرا الى الساعة 10 مساءً

إنا لله وإنا إليه راجعون