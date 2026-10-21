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حسان يلتقي قيادات حزب مبادرة

  • 21 أكتوبر 2026
  • 17:57
حسان يلتقي قيادات حزب مبادرة

خبرني  - عقد رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، لقاء مع قيادات وأعضاء حزب مبادرة، في إطار سلسلة لقاءاته الجديدة مع الأحزاب، التي استهلها الأسبوع الماضي بلقاء حزب الميثاق الوطني.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عدد من الوزراء، وأمين عام حزب مبادرة محمد أبو هديب، ورئيس كتلة مبادرة النيابية أحمد الهميسات، بحث أبرز الملفات الوطنية، وفي مقدمتها خطوات وآليات المضي قدما في برنامج التحديث السياسي خلال المرحلة المقبلة، والأولويات التشريعية المقبلة، إضافة إلى عمل الحكومة وسياساتها تجاه مختلف القضايا.

ويأتي اللقاء استمرارا لنهج التواصل والتشاور الذي اتبعته الحكومة على مدى العامين الماضيين، إذ عقد رئيس الوزراء لقاءات مكثفة شملت مختلف الكتل النيابية الحزبية، والنقابات المهنية، والفعاليات الاقتصادية، ومختلف القطاعات.

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