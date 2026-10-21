صندوق النقد الدولي يبدأ مراجعتين لبرنامجيه مع الأردن

خبرني - قالت وزارة المالية إن بعثة صندوق النقد الدولي بدأت، الأربعاء، إجراء المراجعة السادسة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة في عمّان، لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وباشرت بعثة الصندوق عقد اجتماعات مع الفريق الاقتصادي الحكومي ومحافظ البنك المركزي، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، وتقييم مدى الالتزام بالمستهدفات والمعايير المتفق عليها في إطار البرنامجين، وفق الوزارة.

وأكدت الوزارة أن المناقشات بين الفريق الحكومي وبعثة صندوق النقد الدولي ستستمر 10 أيام، بحسب المملكة.

وتكتسب المراجعتان أهمية لارتباط استكمالهما بإتاحة تمويلات جديدة للأردن، إذ تشير جداول الصرف المنشورة لدى الصندوق إلى أن استكمال المراجعة السادسة لبرنامج التسهيل الممدد يرتبط بإتاحة نحو 134 مليون دولار، فيما ترتبط المراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة بقيمة لا تقل عن 54 مليون دولار.

وتأتي الاجتماعات بعد تسجيل الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 3% خلال الربع الثاني من العام الحالي، وبلوغ معدل التضخم 2.26% خلال الأشهر التسعة الأولى منه، فيما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 28.47 مليار دولار بنهاية أيلول.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمل، في 17 حزيران الماضي، المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، ما أتاح للأردن تمويلات بقيمة تقارب 188 مليون دولار.

وأقر صندوق النقد الدولي برنامج التسهيل الممدد للأردن في كانون الثاني 2024 بقيمة تقارب 1.3 مليار دولار، فيما وافق في حزيران 2025 على برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة بقيمة تقارب 700 مليون دولار، لدعم الإصلاحات طويلة الأجل، خصوصا في قطاعات المياه والطاقة والاستعداد للطوارئ الصحية.