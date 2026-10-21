الكرملين: اجتماع ثلاثي محتمل بين بوتين وترمب وشي في الصين

خبرني - أعلن الكرملين، الأربعاء، أن التحضيرات جارية لعقد اجتماع ثلاثي محتمل يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المقررة في مدينة شنتشن الصينية الشهر المقبل.

وقال مستشار الكرملين يوري أوشاكوف للصحافيين إن الاجتماع، إذا عُقد، سيكون الأول من نوعه بين قادة الدول الثلاث، مشيرا إلى أن موسكو تعمل على إدراجه ضمن برنامج القمة.

وكان الكرملين قد طرح احتمال عقد الاجتماع في مطلع أيلول، فيما قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف آنذاك إن الانتقال إلى التحضيرات الفعلية يتطلب الاتفاق أولا على جدول الأعمال والنتائج المتوقعة.

ومن المقرر عقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في شنتشن يومي 18 و19 تشرين الثاني، وسط ترقب لاحتمال عقد لقاءات بين القادة الثلاثة. ولم يُعلن بعد عن جدول أعمال نهائي للاجتماع الثلاثي.