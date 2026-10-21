ولي العهد يصل إلى وادي رم لرعاية ختام بطولة العالم للقدرة الدولية للهجن

خبرني - وصل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الأربعاء، إلى وادي رم، لرعاية حفل ختام بطولة العالم الثانية للقدرة الدولية للهجن ومهرجان الأردن السادس لسباقات الهجن والشعر النبطي.

ويستضيف الأردن بطولة العالم للقدرة الدولية للهجن للمرة الأولى، بمشاركة هجانة من الرجال والسيدات من دول شقيقة وصديقة.

ويتضمن الحفل تكريم الفائزين في البطولة والمهرجان ومسابقة أجمل هجن، إلى جانب عروض تراثية تشمل تنافس الهجانة، وإلقاء قصيدة الفائز بالمركز الأول في مسابقة الشعر النبطي، وعرضا لوحدة الهجانة التابعة لمديرية الأمن العام.