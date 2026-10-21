البنك العربي الإسلامي الدولي يقدم الرعاية الذهبية لـ (بطولة التايكواندو لدعم مرضى السرطان)

خبرني - أعلن البنك العربي الإسلامي الدولي عن تقديم الرعاية الذهبية لـ"بطولة التايكواندو لدعم مرضى السرطان"، التي ينظمها الاتحاد الأردني للتايكواندو بالشراكة مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، في صالة الأمير راشد بمدينة الحسين للشباب، بهدف تخصيص ريع البطولة لتغطية تكاليف علاج مرضى السرطان غير المقتدرين.

وتأتي هذه الرعاية في إطار حرص البنك على مواصلة دوره في مجال المسؤولية المجتمعية، وتعزيز مساهماته في دعم المبادرات الإنسانية التي تسهم في خدمة المجتمع وترسيخ قيم التضامن والتكافل.

وأكد البنك أن رعايته للبطولة تجسد التزامه بمساندة مرضى السرطان ودعم الجهود الإنسانية التي تبذلها مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، من خلال الإسهام في توفير الدعم اللازم للمرضى غير المقتدرين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء العلاجية.

وأشار البنك إلى إيمانه بأهمية توظيف الرياضة كوسيلة فاعلة لدعم القضايا الإنسانية وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية الرائدة، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المادية والنفسية عن المرضى وعائلاتهم، ويعزز قيم المسؤولية المشتركة والتكافل المجتمعي التي تشكل ركيزة أساسية في المجتمع الأردني.