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الأردن .. خدّراها واغتصباها وصوّراها ثم هدّداها بنشر المقاطع

  • 21 أكتوبر 2026
  • 16:29
الأردن خدّراها واغتصباها وصوّراها ثم هدّداها بنشر المقاطع

خبرني - قضت محكمة الجنايات الكبرى في عمّان بالأشغال المؤقتة 15 عاما بحق رجل، و11 عاما بحق شريكه، بعد إدانتهما باستدراج سيدة إلى شقة سكنية بحجة تدريبها على مهنة العلاج الطبيعي، قبل تخديرها والاعتداء عليها جنسيا وتصويرها وتهديدها بنشر المقاطع لمنعها من تقديم شكوى.

وبحسب تفاصيل القضية، استدرج المتهمان السيدة إلى شقة في منطقة جبل النزهة، حيث قدم لها أحدهما أقراصا على أنها مسكنات، ثم أجبرها على تناول كبسولة أفقدتها القدرة على الحركة والمقاومة، قبل الاعتداء عليها وتصويرها دون وعيها.

وفي اليوم التالي، تلقت السيدة رسائل تتضمن مقطعا مصورا للاعتداء وتهديدات بنشره عبر مواقع إباحية في حال إبلاغ الأجهزة الأمنية، فيما حاول المتهم الثاني ثنيها عن تقديم شكوى، وطالبها بمبلغ 5 آلاف دينار لإنهاء القضية.

ولجأت السيدة إلى إدارة حماية الأسرة، حيث كشفت الفحوصات والأدلة الرقمية والمحادثات عن تفاصيل الجريمة، لتقرر المحكمة وضع المتهم الأول بالأشغال المؤقتة 15 عاما، والثاني 11 عاما، مع احتساب مدة التوقيف، والحكم قابل للتمييز بحكم القانون.

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