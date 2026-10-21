الصفدي يزور اردنيتين اصيبتا في الهجوم على مطار الرياض

خبرني - بتوجيهٍ من جلالة الملك عبدالله الثاني، عاد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة المواطنتين الأردنيتين اللتين كانتا أصيبتا خلال الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بتاريخ ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٦، وما تزالان تتلقيان العلاج في الرياض.

ونقل الصفدي للمواطنتين تمنيات جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الشفاء العاجل، وتوجيهات جلالته تقديم كل ما تحتاجان من مساعدة.

واطمأن الصفدي من طاقم المستشفيين اللذين تتعالج فيهما المواطنتان على صحتيهما، وشكر طواقم المستشفيين على العناية بهما.

وكان الصفدي شكر سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، خلال لقائه معه قُبَيل عيادة المريضتين، على الرعاية التي قدمها الأشقاء في السعودية للمواطنتين، وللمواطنين الأردنيين الأربعة الآخرين الذين كانوا أصيبوا في الهجوم على المطار وتلقوا العلاج وغادروا المستشفيات.

