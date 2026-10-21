*
الاربعاء: 21 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • حوادث
  • الأردن .. صومالية مخمورة تعتدي على شرطية والقضاء يقول كلمته

الأردن .. صومالية مخمورة تعتدي على شرطية والقضاء يقول كلمته

  • 21 أكتوبر 2026
  • 16:09
الأردن صومالية مخمورة تعتدي على شرطية والقضاء يقول كلمته

خبرني - قضت محكمة صلح جزاء عمّان بحبس فتاة صومالية الجنسية مدة 3 أشهر، بعد إدانتها بمقاومة الموظفين وإقلاق الراحة العامة، إثر مشاجرة داخل شقة سكنية انتهت بتدخل الأمن العام.

وبحسب قرار المحكمة، عادت الفتاة إلى الشقة وهي في حالة سكر، وبدأت بالصراخ، ما دفع زميلتها إلى الاتصال بالشرطة بعد استمرار الضوضاء نحو نصف ساعة. وأثناء محاولة اصطحابها إلى المركز الأمني، قاومت أفراد الأمن وضربت شرطية.

وقررت المحكمة عدم مسؤوليتها عن جرمي السكر المقرون بالشغب وإهانة الشعور الديني، لعدم توافر شروطهما القانونية، فيما غرّمتها 200 دينار عن جرم إقلاق الراحة العامة، وقررت تنفيذ العقوبة الأشد، وهي الحبس 3 أشهر.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأمن يكشف تفاصيل العثور على آلاف العبوات الفارغة من الزيت التونسي في اربد
الأمن يكشف تفاصيل العثور على آلاف العبوات الفارغة من الزيت التونسي في اربد
  • 2026-10-21 14:29
وفاة بحريق شقة في شفا بدران
وفاة بحريق شقة في شفا بدران
  • 2026-10-21 13:42
مواطن: سيول الشتاء حوّلت الشارع إلى وادٍ.. وانقلاب سيارة بعد مطالبات بإصلاحه
مواطن: سيول الشتاء حوّلت الشارع إلى وادٍ.. وانقلاب سيارة بعد مطالبات بإصلاحه
  • 2026-10-21 12:38
وفاة و3 إصابات بحادث في الأغوار الشمالية
وفاة و3 إصابات بحادث في الأغوار الشمالية
  • 2026-10-21 12:20
رحلوا قبل أن تكتمل أحلامهم.. الأردن يودع 6 من شبابه
رحلوا قبل أن تكتمل أحلامهم.. الأردن يودع 6 من شبابه
  • 2026-10-21 11:18
بلاغ أردني من أميركا يقود إلى ضبط 5 أشخاص بتهمة تعاطي المخدرات في الأردن
بلاغ أردني من أميركا يقود إلى ضبط 5 أشخاص بتهمة تعاطي المخدرات في الأردن
  • 2026-10-21 10:27