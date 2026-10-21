الأردن .. صومالية مخمورة تعتدي على شرطية والقضاء يقول كلمته

خبرني - قضت محكمة صلح جزاء عمّان بحبس فتاة صومالية الجنسية مدة 3 أشهر، بعد إدانتها بمقاومة الموظفين وإقلاق الراحة العامة، إثر مشاجرة داخل شقة سكنية انتهت بتدخل الأمن العام.

وبحسب قرار المحكمة، عادت الفتاة إلى الشقة وهي في حالة سكر، وبدأت بالصراخ، ما دفع زميلتها إلى الاتصال بالشرطة بعد استمرار الضوضاء نحو نصف ساعة. وأثناء محاولة اصطحابها إلى المركز الأمني، قاومت أفراد الأمن وضربت شرطية.

وقررت المحكمة عدم مسؤوليتها عن جرمي السكر المقرون بالشغب وإهانة الشعور الديني، لعدم توافر شروطهما القانونية، فيما غرّمتها 200 دينار عن جرم إقلاق الراحة العامة، وقررت تنفيذ العقوبة الأشد، وهي الحبس 3 أشهر.