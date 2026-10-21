ارتفاع عدد الأردنيين المولودين في تواريخ مميزة خلال 2025

خبرني - أظهرت بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات أن متوسط عدد المواليد الأردنيين في أيام ذات تواريخ مميزة بلغ 629 مولودا يوميا خلال عام 2025، مقارنة بالمعدل اليومي العام البالغ 415 مولودا، وفق المجلس الأعلى للسكان، الذي أشار إلى وجود توجه لدى بعض الأسر الأردنية للتخطيط لمواعيد الولادة بما يتوافق مع تواريخ تحمل دلالات خاصة لديها.

وأوضح المجلس أن عدد المواليد المسجلين في الأردن خلال عام 2025 بلغ 170,780 مولودا، منهم 19,203 مواليد لآباء غير أردنيين، فيما بلغ عدد المواليد الأردنيين 151,577 مولودا.

وبين أن المقارنة استندت إلى 6 تواريخ اعتبرت مميزة، تشمل 5 و15 و25 أيار، إضافة إلى تاريخ زواج الوالدين وتاريخ ميلاد كل من الأب والأم، حيث بلغ متوسط عدد المواليد الأردنيين في هذه التواريخ 629 مولودا يوميا، بزيادة 214 مولودا عن المعدل اليومي العام.

وأشار المجلس إلى أن بعض الأسر قد تلجأ إلى تحديد موعد الولادة ليتوافق مع تاريخ مميز، إما من خلال جدولة الولادة بعملية قيصرية بالاتفاق مع الطبيب، أو باستخدام أدوية لتحفيز المخاض قبل موعده الطبيعي.

وحذر من أن إجراء العمليات القيصرية لمجرد اختيار تاريخ الولادة، دون مبرر طبي، قد يعرض الأم والمولود لمخاطر صحية بعيدة المدى، مؤكدا أن العملية القيصرية تعد تدخلا جراحيا كبيرا.

وشدد المجلس على ضرورة إخضاع أي قرار يتعلق بتحديد موعد الولادة لتقييم طبي يراعي عمر الحمل وترتيبه والحالة الصحية للأم والجنين، وعدم اتخاذ إجراءات طبية لمجرد رغبة الأسرة في اختيار تاريخ مميز على حساب السلامة الصحية.