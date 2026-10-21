اتحاد الكرة يعلن الطواقم التحكيمية للجولة السادسة من دوري المحترفين

خبرني - أعلنت دائرة الحكام في الاتحاد الأردني لكرة القدم، تعيين الطواقم التحكيمية لمباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين، التي تنطلق الخميس وتستمر حتى السبت، بإقامة خمس مواجهات.

وتنطلق منافسات الجولة بلقاء الحسين ودوقرة عند الساعة 6 مساء على ستاد عمان الدولي، فيما تتواصل المباريات الجمعة، إذ يلتقي السلط مع الرمثا عند الساعة 5 مساء على ستاد عمان الدولي، فيما يواجه الجزيرة نظيره الفيصلي عند الساعة 7:30 مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني.

وتختتم منافسات الجولة السبت، بمواجهة العربي والبقعة عند الساعة 5 مساء على ملعب البترا، تليها مباراة شباب الأردن والوحدات عند الساعة 7:30 مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني.

وأسندت مهمة إدارة مباراة الحسين ودوقرة إلى الحكم محمد مفيد للساحة، ويعاونه صابرين العبادي ومعتصم النجداوي، فيما يتولى محمود السوالمة مهمة الحكم الرابع، وعلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، يتولى أسامة حسن المهمة، بمساعدة قيس غوانمة.

وفي مباراة السلط والرمثا، يقود اللقاء الحكم محمود السوالمة، بمساعدة محمد الخلف وهادي أدهم، فيما تتولى إسراء مبيضين مهمة الحكم الرابع، ويتولى عمر حرزالله مهمة حكم الفيديو المساعد، بمساعدة قيس خميس.

أما مواجهة الجزيرة والفيصلي، فيديرها الحكم أدهم مخادمة للساحة، ويعاونه أحمد الرويلي وحمزة سعادة، فيما يتولى محمد أسامة مهمة الحكم الرابع. وعلى تقنية الفيديو، يتولى محمد مفيد المهمة، بمساعدة محمد بني هاني.

وفي لقاء العربي والبقعة، يتولى محمد ديوان إدارة المباراة حكما للساحة، بمساعدة قصي الشمايلة ومعتصم النجداوي، فيما سيكون معاذ عبدالسلام حكما رابعا. ويتولى محمود السوالمة مهمة حكم الفيديو المساعد، بمساعدة إسراء مبيضين.

وفي ختام مباريات الجولة، يقود الحكم محمد بني هاني مواجهة شباب الأردن والوحدات، بمساعدة صابرين العبادي وقيس خميس، فيما يتولى عمر حرزالله مهمة الحكم الرابع، ويتولى أسامة حسن مهمة حكم الفيديو المساعد (VAR)، بمساعدة هادي أدهم.