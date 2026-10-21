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  • الأمن يكشف تفاصيل العثور على آلاف العبوات الفارغة من الزيت التونسي في اربد

الأمن يكشف تفاصيل العثور على آلاف العبوات الفارغة من الزيت التونسي في اربد

  • 21 أكتوبر 2026
  • 14:29
الأمن يكشف تفاصيل العثور على آلاف العبوات الفارغة من الزيت التونسي في اربد

خبرني  - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد لإدارة الأمن الوقائي وللإدارة الملكية لحماية البيئة بالعثور على آلاف العبوات الفارغة من زيت الزيتون المستورد في محافظة إربد ما أثار الشك بوجود مجهولين يقومون بعمليات غش واسعة لزيت الزيتون بهدف بيعه بأسعار السوق المحلي.

وأكّد الناطق الإعلامي أنه تم فور ذلك تشكيل فريق تحقيقي خاص من الأمن الوقائي والإدارة الملكية لحماية البيئة لمتابعة التحقيقات وجمع المعلومات حول القضية، حيث تمكن الفريق من خلال ما قام به من إجراءات مباشرة وسريعة من حصر الاشتباه بإحدى المزارع في محافظة إربد وجرت مداهمتها وإلقاء القبض على مَن بداخلها وضبط 5 آلاف عبوة زيت زيتون (تنكة) أخفيت داخل المزرعة إضافة إلى العثور على كمية أخرى من عبوات زيت الزيتون المستوردة الفارغة في المزرعة.

وتابع الناطق الإعلامي أنه جرى التحفظ على تلك الكميات وإرسال عينات منها لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة وما زال التحقيق جارياً.

وأكّد الناطق الإعلامي أنه تم تشكيل فرق تفتيش وتحقيق مشتركة لمراقبة إنتاج وبيع زيت الزيتون، ونُهيب بالجميع عدم شراء الزيت إلا من المصادر الموثوقة وتجنّب الشراء عبر الصفحات والمواقع المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

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