بوتين يعلن إطلاق سراح المواطن الأميركي ستيفن هابرد

خبرني - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء خلال لقائه المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الإفراج عن الأميركي ستيفن هابرد الذي أسرته القوات الروسية قبل سنوات في أوكرانيا، بحسب ما أفادت وكالات أنباء روسية.

ونقلت وكالات أنباء عن بوتين قوله إن هابرد موجود في مطار بولكوفو في سان بطرسبورغ، مضيفة أن ويتكوف شكر بوتين على الإفراج عنه خلال لقائهما في المدينة.

وهابرد مدرّس لغة إنكليزية متقاعد في السبعينات، حُكم عليه في محاكمة مغلقة في تشرين الأول/أكتوبر 2024 بالسجن نحو سبع سنوات بتهمة "القتال كمرتزق" لحساب أوكرانيا، وهي تهمة ينفيها.

وجاء إعلان الأربعاء فيما التقى ويتكوف بوتين لإطلاعه على نتائج اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أوسلو الثلاثاء، والذي وصفه ويتكوف بأنه "مثمر".

وكان الرئيس دونالد ترامب صرح الثلاثاء بأنه طلب من بوتين إطلاق سراح هابرد.

وقال ترامب لصحافيين في واشنطن "تحدثت معه مطوّلا. وطلبت منه إطلاق سراحه. فلنر ما سيحدث".

وصرح ويتكوف الأربعاء بأن ترامب و"أمتنا بأسرها يوجّهون شكرهم (بعد الافراج عن) ستيفن هابرد".