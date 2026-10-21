للعام السادس على التوالي.. زين تجدّد تعاونها مع مؤسسة الأميرة عالية لمواصلة دعم محمية المأوى

خبرني - جدّدت شركة زين الأردن للعام السادس على التوالي، اليوم، تعاونها مع مؤسسة الأميرة عالية؛ لمواصلة دعم محمية المأوى للطبيعة والبرية، وتعزيز جهودها في حماية الطبيعة والحياة البرية، بما ينسجم مع التزامها المتواصل بدعم المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في المملكة.

ويأتي تجديد هذا التعاون استكمالاً للدعم الذي تقدمه زين لمحمية المأوى، التي تقع في منطقة سوف بمحافظة جرش وتمتد على مساحة تقارب 1,100 دونم، وتُعنى بإيواء ورعاية الحيوانات البرية التي يتم إنقاذها أو مصادرتها من قبل الجهات المختصة، وتوفير البيئة الآمنة والظروف الملائمة لها، إلى جانب تنفيذ برامج متخصصة للرعاية وإعادة التأهيل، حيث تحتضن المحمية ما يقارب 70 حيواناً برياً متنوّعاً.

وبموجب هذا التعاون تواصل الشركة توظيف إمكاناتها وحلولها التكنولوجية لدعم أعمال المحمية، من خلال توفير خدمة الإنترنت (الواي فاي) مجاناً بما يتيح للزوار الاستمتاع بخدمة اتصال عالية الجودة أثناء زيارتهم، ومشاركة تجاربهم والتعريف بالمحمية ودورها في حماية الحياة البرية، بالإضافة إلى تشغيل كاميرات متطورة داخل المحمية للمساهمة في الحد من السلوكيات غير المسؤولة تجاه الغابات والمناطق الحرجية، إلى جانب المتابعة من خلال التقارير المتعلقة بالأثر البيئي والاجتماعي للمحمية.

وتؤدي المحمية دوراً مهما ً في تعزيز الوعي البيئي والتعريف بأهمية حماية الحياة البرية والتنوع الحيوي، من خلال إتاحة الفرصة للزوار للتعرف عن قرب على الحيوانات التي تحتضنها، وفهم التحديات التي تواجهها، وأهمية الحفاظ على موائلها الطبيعية والتعامل المسؤول مع الحياة البرية.

وتمثّل المحمية نموذجاً للتكامل بين حماية الطبيعة ودعم المجتمعات المحلية، من خلال توفير فرص عمل لأبناء المناطق المحيطة، وتشجيع السياحة البيئية، لدعم المجتمعات المحلية وتحقيق أثر بيئي ومجتمعي مستدام.

ويندرج استمرار زين في دعم محمية المأوى ضمن استراتيجيتها لإدارة الاستدامة، وحرصها على المساهمة في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الوعي بالممارسات البيئية، إلى جانب دعم الجهود والمبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوظيف التكنولوجيا لخدمة القضايا البيئية والمجتمعية في المملكة.