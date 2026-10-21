أبل تتيح إصلاح آيفون 18 برو ذاتيا بقطع غيار أصلية

خبرني - وسّعت شركة أبل برنامج الإصلاح الذاتي ليشمل عددًا من أحدث أجهزتها، ما يمنح المستخدمين خيارات إضافية لإصلاح أجهزتهم بأنفسهم باستخدام قطع غيار أصلية وأدوات معتمدة، بدلًا من التوجه مباشرة إلى مراكز الخدمة المعتمدة.

وأضاف متجر الإصلاح الذاتي التابع للشركة قطع الغيار والأدوات اللازمة لإصلاح هواتف آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، وأجهزة Mac Studio المزودة بمعالجات M5 Max وM5 Ultra، إلى جانب أجهزة Mac mini المزودة بمعالجي M6 وM5 Pro.

وأطلقت "أبل" البرنامج عام 2022، بهدف إتاحة شراء أو استئجار قطع الغيار الأصلية والأدوات اللازمة لإصلاح الأجهزة المؤهلة، مع توفير أدلة تفصيلية لخطوات الإصلاح. ويتوفر البرنامج في أسواق تشمل الولايات المتحدة وكندا وأجزاء من أوروبا.

قطع غيار متعددة لهاتفي آيفون 18 برو وبرو ماكس

تشمل قطع الغيار المتاحة لهاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس الزجاج الخلفي والبطارية ومكبر الصوت السفلي والكاميرا الخلفية والشاشة والهيكل والكاميرا الأمامية واللوحة الرئيسية والميكروفون الرئيسي ودرج بطاقة SIM ومحرك الاهتزاز Taptic Engine ومكبر الصوت العلوي.

ويمكن للمستخدم، بعد تحديد نوع الإصلاح المطلوب، الاطلاع على قائمة مفصلة بالقطع والأدوات والمواد الاستهلاكية اللازمة، ثم شراء كل منها على حدة.

وتشمل الأدوات الاختيارية قواطع المواد اللاصقة وأكواب الشفط والمسابير المصنوعة من النايلون ومزيلات المواد اللاصقة ومفكات البراغي ذات عزم الدوران المحدد، إلى جانب البراغي البديلة.

ومن التفاصيل اللافتة أن سعر وحدة الكاميرا الخاصة بسلسلة آيفون 18 برو يبلغ 249 دولارًا، وهو السعر نفسه للجيل السابق، رغم إضافة نظام فتحة العدسة المتغيرة إلى الطرازات الجديدة.

ويمكن للمستخدم استرداد 59.76 دولارًا عند إعادة وحدة الكاميرا القديمة، ما يخفض التكلفة الفعلية للقطعة الجديدة إلى 189.24 دولارًا.



خيارات إصلاح أوسع لأجهزة Mac Studio وMac mini

يحصل مالكو أجهزة Mac Studio على مجموعة واسعة من قطع الغيار، تشمل منافذ Thunderbolt ومنافذ USB-C والمراوح ومكبرات الصوت ووحدات تخزين SSD واللوحات الرئيسية ومزودات الطاقة.

أما أجهزة Mac mini، فتشمل قائمة قطع الغيار المتاحة لها المراوح ومكبرات الصوت واللوحات الرئيسية والبطاريات ومزودات الطاقة.

ويأتي هذا التوسع ضمن توجه "أبل" التدريجي نحو دعم إصلاح الأجهزة خارج مراكز الخدمة التقليدية، وإتاحة خيارات إضافية للمستخدمين القادرين على تنفيذ عمليات الإصلاح بأنفسهم.

ومع ذلك، لا تزال هذه العمليات تتطلب أدوات متخصصة ومعرفة تقنية مناسبة، فيما تبلغ تكلفة استئجار الأدوات عادةً نحو 49 دولارًا لمدة سبعة أيام.

وبذلك، يتيح البرنامج للمستخدمين ذوي الخبرة التقنية خيارًا إضافيًا لإطالة عمر أجهزتهم الحديثة باستخدام قطع غيار أصلية، دون الحاجة إلى زيارة متجر "أبل" أو حجز موعد في مركز خدمة معتمد.