الخرابشة : لا مخالفة على سائقي التاكسي العاملين على التطبيقات

خبرني - أكد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، أن سيارات التاكسي الأصفر في الأردن يمكنها العمل عبر جميع تطبيقات النقل الذكية، دون أن تفقد حقها في نقل الركاب بالطريقة التقليدية من الشوارع.

وأوضح الخرابشة، في تصريحات اذاعية أن سائق التاكسي يستطيع استقبال الركاب مباشرة من الشارع أو تنفيذ الرحلات التي تصله عبر التطبيقات الذكية، دون أن يعد ذلك مخالفة.

وبين أن الرحلات التي يتم طلبها من خلال التطبيقات تخضع للتعرفة المحددة داخل التطبيق، وليس للأجرة التي يظهرها عداد التاكسي.

وكشف أن أحد تطبيقات النقل الذكية يضم نحو 10 آلاف سيارة تاكسي أصفر تعمل من خلاله، في مؤشر على توسع مشاركة سيارات الأجرة التقليدية في خدمات النقل الإلكتروني.

وأشار الخرابشة إلى أن السماح لسائقي التاكسي بالعمل عبر التطبيقات يتيح لهم الحصول على طلبات إضافية، ويسهم في تحسين دخلهم وزيادة فرص عملهم.