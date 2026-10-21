جامعة عمان العربية تشارك في اليوم التعريفي لبرنامج إيراسموس بلس (Erasmus+) لعام 2027

خبرني - بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة، شاركت جامعة عمان العربية في فعاليات اليوم التعريفي لبرنامج إيراسموس بلس (Erasmus+)، وإطلاق دعوة تقديم المشاريع لعام 2027، الذي نظّمه مكتب إيراسموس بلس الوطني في الأردن، وباستضافة من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وبمشاركة نخبة من المسؤولين والأكاديميين وممثلي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، ومثّل جامعة عمان العربية في فعاليات اليوم التعريفي كلاً من : الدكتور يوسف القضاة عميد كلية الآداب والعلوم، والدكتورة نسيبة الصوا نائب عميد كلية العلوم التربوية والنفسية ورئيس قسم الإدارة والمناهج وطرق التدريس ، والأستاذ الدكتور رنا أبو حويج عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة، والأستاذ الدكتور ماهر حصوة عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة، والدكتور محمد إسماعيل عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة، والدكتورة بتول الخطيب عضو هيئة التدريس في كلية العلوم الطبية التطبيقية، والدكتورة نبال المعايطة عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال، والدكتور بشار بدر عضو هيئة التدريس في كلية علوم الطيران، والدكتور طارق بشتاوي عضو هيئة التدريس في كلية تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى السيدة بثينة القدومي مدير المكتب الدولي والعلاقات الخارجية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز حضورها في المحافل الأكاديمية الوطنية والدولية، والاطلاع على فرص التمويل والتعاون الأكاديمي والشراكات الدولية التي يتيحها البرنامج، بما يسهم في توسيع آفاق التبادل الأكاديمي، وتطوير المشاريع التعليمية والبحثية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي على المستوى الدولي.

وهدف اللقاء إلى التعريف بالفرص التي يتيحها برنامج إيراسموس بلس لتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، وتطوير المشاريع المشتركة بين مؤسسات التعليم العالي، وبناء القدرات المؤسسية والأكاديمية، مما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الممارسات التعليمية الحديثة، وتضمّن البرنامج عددًا من الجلسات العلمية والتعريفية التي استعرض خلالها ممثلو مكتب إيراسموس بلس الوطني أبرز محاور البرنامج وآليات المشاركة في مشاريعه الدولية، إلى جانب جلسة متخصصة حول بناء القدرات في التعليم العالي، قدّمتها السيدة سيلفانا فيردياني ممثلة الوكالة التنفيذية الأوروبية للتعليم والثقافة (EACEA)، كما ناقشت الجلسات مجموعة من الموضوعات المرتبطة بتطورات التعليم العالي ومستقبله، ومن ابرزها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم وأخلاقياته وحوكمته، والهندسة الفورية (Prompt Engineering)، إلى جانب التوجهات الحديثة في تنمية مهارات المستقبل، وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، والتحول المؤسسي في الجامعات، والتعليم والتدريب المهني.

وبهذه الصدد أكد الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية على أن مشاركة أعضاء هيئة التدريس في هذه الفعالية تمثل فرصة مهمة للاطلاع على أحدث التوجهات الأوروبية في تطوير التعليم العالي، والتعرّف إلى فرص التعاون الأكاديمي والبحثي، وبرامج الدعم والتمويل الدولي التي تسهم في تنفيذ المشاريع والمبادرات التعليمية وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ، مُشيراً إلى أن هذه المشاركة تنسجم مع رؤية الجامعة وتوجهاتها الاستراتيجية الهادفة إلى توسيع شبكة شراكاتها الأكاديمية والبحثية الدولية، وتعزيز قدرات أعضاء الهيئة التدريسية، وتطوير البرامج الأكاديمية والممارسات التعليمية بما يواكب المستجدات العالمية، مُضيفاً إلى أن الجامعة تحرص على تعزيز حضورها في المبادرات الدولية، وتوظيف الابتكار والتحول الرقمي في تطوير منظومة التعليم والتعلّم، بما يدعم التميز الأكاديمي والبحثي ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتعكس هذه المشاركة حرص جامعة عمان العربية على الانفتاح على التجارب والخبرات الدولية، وتعزيز الشراكات الأكاديمية الفاعلة التي تسهم في تطوير منظومة التعليم العالي، كما تبرز دور كلية العلوم التربوية والنفسية في مواكبة التحولات المعرفية والتكنولوجية، والإسهام في تطوير بيئات تعليمية مبتكرة تستجيب لمتطلبات المستقبل وتواكب المستجدات العالمية في قطاع التعليم.