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شراكات فاعلة ومبادرات نوعية... أبرز ما جاء في لقاء جامعة الشرق الأوسط والمستشار الثقافي العراقي

  • 21 أكتوبر 2026
  • 13:06
شراكات فاعلة ومبادرات نوعية أبرز ما جاء في لقاء جامعة الشرق الأوسط والمستشار الثقافي العراقي

خبرني  - التقى نائب رئيس هيئة المديرين في جامعة الشرق الأوسط الدكتور أحمد ناصر الدين، المستشار الثقافي العراقي الأستاذ الدكتور خير الدين الأمين، بحضور رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، ومدير مركز الابتكار والتطوير المهني في الجامعة الأستاذ الدكتور أنيس المنصور، في لقاءٍ عكس أهمية تعزيز جسور التواصل الأكاديمي والثقافي، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك بين المؤسسات التعليمية في الأردن والعراق.
أكد اللقاء أهمية توسيع مساحات التعاون الأكاديمي والعلمي، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب المؤسسية، ويعزز فرص بناء شراكات فاعلة تستجيب للتحولات المتسارعة في قطاع التعليم العالي، وتفتح المجال أمام مبادرات نوعية تسهم في تطوير البيئة التعليمية، والارتقاء بمخرجاتها، وتوسيع الفرص المتاحة أمام الطلبة للاستفادة من الخبرات والإمكانات العلمية المتبادلة.
وبيّن اللقاء أهمية دور المؤسسات الأكاديمية في بناء قنوات مستدامة للتواصل المعرفي، وتعزيز التقارب بين المجتمعات العلمية، وتوفير أرضية مشتركة لتبادل التجارب والرؤى، بما يدعم مسارات التطوير والابتكار، ويمنح التعاون العربي في مجال التعليم العالي آفاقًا أكثر اتساعًا وتأثيرًا.

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