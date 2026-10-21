(طاقتك تصنع الفرق) ... جامعة الشرق الأوسط توظّف التفاعل العلمي لمواجهة الضغوط والاحتراق الوظيفي

خبرني - نظمت كلية التمريض في جامعة الشرق الأوسط، ورشة عمل تفاعلية بعنوان: "طاقتك تصنع الفرق!"، تزامنًا مع فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية.

أقيمت الورشة في قاعة رم، وشهدت اعتماد أساليب تفاعلية تجاوزت نمط المحاضرات التقليدية، من خلال أنشطة تطبيقية تناولت المرونة النفسية والتكيف مع متطلبات العمل الأكاديمي.

وفي الجانب الطبي، شارك رئيس جمعية أطباء الأمراض النفسية الأردنية الدكتور علاء الفروخ، وأعضاء الجمعية كل من: الدكتور رأفت أبو رمان، والدكتورة ريتا أسعد، في تقديم رؤى علمية حول إدارة الصحة النفسية في الحياة اليومية وبيئات العمل الأكاديمية، بما يسلط الضوء على أهمية تبني ممارسات عملية للتعامل مع الضغوط وتعزيز الصحة النفسية في المؤسسات التعليمية.