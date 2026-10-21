*
الاربعاء: 21 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • جامعات ومدارس
  • (طاقتك تصنع الفرق) ... جامعة الشرق الأوسط توظّف التفاعل العلمي لمواجهة الضغوط والاحتراق الوظيفي

(طاقتك تصنع الفرق) ... جامعة الشرق الأوسط توظّف التفاعل العلمي لمواجهة الضغوط والاحتراق الوظيفي

  • 21 أكتوبر 2026
  • 13:04
طاقتك تصنع الفرق جامعة الشرق الأوسط توظّف التفاعل العلمي لمواجهة الضغوط والاحتراق الوظيفي

خبرني  - نظمت كلية التمريض في جامعة الشرق الأوسط، ورشة عمل تفاعلية بعنوان: "طاقتك تصنع الفرق!"، تزامنًا مع فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية.
أقيمت الورشة في قاعة رم، وشهدت اعتماد أساليب تفاعلية تجاوزت نمط المحاضرات التقليدية، من خلال أنشطة تطبيقية تناولت المرونة النفسية والتكيف مع متطلبات العمل الأكاديمي. 
وفي الجانب الطبي، شارك رئيس جمعية أطباء الأمراض النفسية الأردنية الدكتور علاء الفروخ، وأعضاء الجمعية كل من: الدكتور رأفت أبو رمان، والدكتورة ريتا أسعد، في تقديم رؤى علمية حول إدارة الصحة النفسية في الحياة اليومية وبيئات العمل الأكاديمية، بما يسلط الضوء على أهمية تبني ممارسات عملية للتعامل مع الضغوط وتعزيز الصحة النفسية في المؤسسات التعليمية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

جامعة عمان العربية تشارك في اليوم التعريفي لبرنامج إيراسموس بلس (Erasmus+) لعام 2027
جامعة عمان العربية تشارك في اليوم التعريفي لبرنامج إيراسموس بلس (Erasmus+) لع...
  • 2026-10-21 13:16
شراكات فاعلة ومبادرات نوعية... أبرز ما جاء في لقاء جامعة الشرق الأوسط والمستشار الثقافي العراقي
شراكات فاعلة ومبادرات نوعية... أبرز ما جاء في لقاء جامعة الشرق الأوسط والمستش...
  • 2026-10-21 13:06
رئيسة الشرق الأوسط تتفقد سير المحاضرات مع انطلاق العام الجامعي 2027/2026
رئيسة الشرق الأوسط تتفقد سير المحاضرات مع انطلاق العام الجامعي 2027/2026
  • 2026-10-21 13:03
عمان الأهلية .. قصة نجاح أردنية استثنائية!!
عمان الأهلية .. قصة نجاح أردنية استثنائية!!
  • 2026-10-21 11:04
جامعة عمان العربية وشركة انتروجيت (Entro Gate) توقعان مذكرة تعاون في مجال دعم ريادة الأعمال والابتكار
جامعة عمان العربية وشركة انتروجيت (Entro Gate) توقعان مذكرة تعاون في مجال دعم...
  • 2026-10-20 13:42
جامعة عمان العربية تنظم محاضرة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي
جامعة عمان العربية تنظم محاضرة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل ...
  • 2026-10-20 13:41