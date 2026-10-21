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رئيسة الشرق الأوسط تتفقد سير المحاضرات مع انطلاق العام الجامعي 2027/2026

  • 21 أكتوبر 2026
  • 13:03
رئيسة الشرق الأوسط تتفقد سير المحاضرات مع انطلاق العام الجامعي 20272026

خبرني  - أجرت رئيسة جامعة الشرق الأوسط الأستاذة الدكتورة سلام المحادين جولة تفقدية في عدد من القاعات الدراسية مع انطلاق العام الجامعي 2027/2026، اطّلعت خلالها على سير المحاضرات وانتظام العملية التعليمية، حيث التقت الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، في إطار الوقوف على واقع البيئة التعليمية واحتياجاتها.
المحادين أكدت خلال الجولة أهمية توفير بيئة جامعية محفّزة على التعلم والتفاعل المعرفي، تُمكّن الطلبة من بدء عامهم الدراسي بكفاءة وثقة، وتدعم مشاركتهم الفاعلة في العملية التعليمية، بما ينسجم مع توجهات الجامعة نحو بناء الإنسان المعرفي العالميّ.
كما شكّلت الجولة فرصة للتواصل المباشر مع الطلبة، والاستماع إلى انطباعاتهم مع بداية العام الجامعي، في تأكيد على أهمية إبقاء قنوات الحوار مفتوحة داخل الحرم الجامعي، بما يسهم في تهيئة مناخ جامعي يقوم على التفاعل الإيجابي، وتحفيز الطاقات والإمكانات.

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