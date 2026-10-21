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العراق يغلق منفذ الشيب الحدودي مع إيران لـ"أسباب أمنية"

  • 21 أكتوبر 2026
  • 12:58
العراق يغلق منفذ الشيب الحدودي مع إيران لـأسباب أمنية

خبرني - أغلقت السلطات العراقية منفذ الشيب الحدودي مع إيران، الأربعاء، أمام حركة المسافرين والمركبات والشاحنات التجارية، حتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول عراقي في الحدود قوله، إن "الإجراءات الأمنية الحالية في منفذ الشيب ضعيفة وغير كافية".

ولم تتضح بعد مدة الإغلاق، أو حجم تأثيره الفعلي في حركة التجارة المحلية والتبادل التجاري بين البلدين.


ويُعد منفذ الشيب أحد المعابر البرية الرئيسية للتبادل التجاري بين العراق وإيران، إذ يسهم في حركة نقل البضائع والمسافرين، ويربط محافظة ميسان العراقية بالجانب الإيراني، كما يمثل ممراً تجارياً للمحافظة ومحيطها.

وتبرز أهمية المنفذ أيضاً في ضوء النشاط النفطي في المناطق الحدودية بمحافظة ميسان، التي تضم حقولاً نفطية مشتركة مع إيران، من بينها حقل الفكة، المعروف في الجانب الإيراني باسم بيدر غرب. ويمثل هذا الحقل جزءاً من الامتداد النفطي عبر الحدود بين البلدين، في منطقة ذات أهمية لإنتاج النفط وتطوير الموارد المشتركة.

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