الإعلان عن مشروع قطار كهربائي بين مجمع المحطة ومطار الملكة علياء بطول 37 كم

خبرني - تعتزم الحكومة الإعلان عن مشروع استثماري لإنشاء خط قطار كهربائي خفيف بطول يقارب 37 كيلومترا، يربط منطقة المحطة في عمّان بمطار الملكة علياء الدولي، ضمن الفرص الاستثمارية الجديدة التي تعتزم عرضها على المستثمرين الأوروبيين خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده في منطقة البحر الميت في 19 تشرين الثاني المقبل.

ويشمل المشروع إنشاء 4 محطات ومستودع للقطارات، وتوفير القطارات والأنظمة والتجهيزات اللازمة لتشغيل الخط، إلى جانب مقترح لإنشاء امتداد مرتفع بطول 1.3 كيلومتر باتجاه منطقة المحطة، بما يتيح الربط المباشر مع شبكة الباص سريع التردد والحافلات وسيارات الأجرة.

وتشير التقديرات التشغيلية للمشروع إلى إمكانية بدء تشغيل الخط اعتبارا من عام 2031، مع توقعات بأن يصل عدد الركاب إلى 8 ملايين راكب سنويا في العام الأول، يرتفع إلى 13 مليون راكب سنويا بحلول عام 2055.



ويستند طرح المشروع كفرصة استثمارية إلى توقعات بارتفاع الطلب على النقل العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تشير التقديرات، وفق سيناريو النمو الطموح، إلى ارتفاع الطلب على النقل العام الحضري، مقاسا بالكيلومترات التي يقطعها الركاب، إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2050.

كما تشير التوقعات إلى ارتفاع الاحتياجات الاستثمارية في السكك الحديدية الحضرية في المنطقة بأكثر من 156%، وفق سيناريو النمو الطموح، مقارنة بسيناريو الطموح الحالي.

وفي سياق خطط تطوير شبكة النقل العام في العاصمة، كانت أمانة عمّان الكبرى قد أكدت لـ"المملكة" أنها تجهز دراسات لمسار مقترح جديد يبدأ من مجمع المحطة، مرورا بوادي الرمم ودوار الشرق الأوسط باتجاه دوار الجمرك، ثم عبر شارع الحرية وصولا إلى شارع المطار، ليرتبط بمشروع الجسر العلوي المتوقع إنشاؤه باتجاه جسر ناعور.

وأوضحت الأمانة أن جزءا من المسار المقترح يرتبط باستكمال إنشاء الجسر، فيما يجري العمل على دراسة مرورية لتقييم إمكانية تنفيذ المشروع.

ويأتي طرح مشروع القطار الكهربائي ضمن محفظة تضم أكثر من 40 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار، تعتزم الحكومة عرضها خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، في قطاعات اقتصادية رئيسية تشمل النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة والتكنولوجيا والمياه.