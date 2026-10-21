الأسبوع السادس من الدوري الأردني للمحترفين ينطلق الخميس

خبرني - تنطلق غداً الخميس 22 تشرين الأول، منافسات الأسبوع السادس من الدوري الأردني للمحترفين CFI لموسم 2026/2027.

ويلتقي الحسين مع دوقرة عند السادسة مساء الخميس على ستاد عمان الدولي.

وتتواصل المنافسات الجمعة، حيث يلتقي السلط مع الرمثا عند الخامسة مساء على ستاد عمان الدولي، قبل أن يواجه الجزيرة نظيره الفيصلي عند السابعة والنصف مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني.

وتختتم المنافسات السبت، حيث يلتقي العربي مع البقعة عند الخامسة مساء على ملعب البترا، فيما يواجه شباب الأردن نظيره الوحدات عند السابعة والنصف مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني.

ويتصدر الفيصلي جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، يليه الرمثا والوحدات والبقعة والجزيرة برصيد 8 نقاط لكل منهم، ثم السلط والحسين بـ5 نقاط، والعربي ودوقرة بـ4 نقاط، وشباب الأردن أخيراً بـ3 نقاط.

في المقابل، طرح الاتحاد الأردني لكرة القدم، تذاكر مباريات الجولة السادسة من الدوري الأردني للمحترفين CFI، عبر منصة شراء التذاكر الإلكترونية.



الطواقم التحكيمية

فيما يلي الطواقم التحكيمية لمباريات الجولة السادسة:

مباراة الحسين ودوقرة:

الحكام: محمد مفيد للساحة، الحكام المساعدين صابرين العبادي، معتصم النجداوي، ومحمود السوالمة رابعاً.

حكام تقنية الفيديو VAR: أسامة حسن، وقيس غوانمة مساعداً.

مباراة السلط والرمثا:

الحكام: محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدين محمد الخلف، هادي أدهم، وإسراء مبيضين رابعاً.

حكام تقنية الفيديو VAR: عمر حرزالله، وقيس خميس مساعداً.

مباراة الجزيرة والفيصلي:

الحكام: أدهم مخادمة للساحة، الحكام المساعدين احمد الرويلي، حمزة سعادة، ومحمد أسامة رابعاً.

حكام تقنية الفيديو VAR: محمد مفيد، ومحمد بني هاني مساعداً.

مباراة العربي والبقعة:

الحكام: محمد ديوان للساحة، الحكام المساعدين قصي الشمايلة، معتصم النجداوي، ومعاذ عبدالسلام رابعاً.

حكام تقنية الفيديو VAR: محمود السوالمة، وإسراء مبيضين مساعداً.

مباراة شباب الأردن والوحدات:

الحكام: محمد بني هاني للساحة، الحكام المساعدين صابرين العبادي، قيس خميس، وعمر حرزالله رابعاً.

حكام تقنية الفيديو VAR: أسامة حسن، وهادي ادهم مساعداً.