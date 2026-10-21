صحيفة عبرية : مصر غاضبة من اسرائيل ووجهت لها تحذيرات مباشرة

خبرني - كشفت تقارير إسرائيلية عن حالة غضب مصرية حادة تجاه تل أبيب، على خلفية توجيهات لتشويه صورة مصر، ما دفع القاهرة إلى إرسال رسائل تحذيرية مباشرة إلى مسؤولين إسرائيليين.

وقالت صحيفة "غلوباس" الإسرائيلية، إن مصر أدركت في وقت مبكر أن إسرائيل تنسق بشكل منهجي ضدها، وهو ما أثار غضبًا كبيرًا في القاهرة، ودفع مسؤولين مصريين إلى التواصل مع جهات أمنية ودبلوماسية، إضافة إلى مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى.

وبحسب التقرير، وصلت الأزمة إلى ذروتها في ربيع عام 2024، قبيل بدء العملية البرية الإسرائيلية في رفح، عندما التقى مسؤول مصري رفيع المستوى عضوًا في الكابينت الإسرائيلي في القدس.

وخلال اللقاء، قال المسؤول المصري للوزير الإسرائيلي: "أنتم تحاولون إقصاءنا من الطاولة"، ليرد الوزير: "نريد المزيد من التعاون معكم حول عملية الجيش الإسرائيلي في رفح".

لكن المسؤول المصري واصل تحذيره، قائلًا: "إسرائيل لا تتعامل معنا باحترام، ولهذا الأمر تداعيات خطيرة".

وأشارت "غلوباس" ومنصة "Bhol" إلى أن الرسائل المصرية لم تقتصر على المستوى السياسي، بل وصلت إلى دوائر أمنية ودبلوماسية إسرائيلية كانت على اتصال مباشر مع نظيراتها في القاهرة.

وبحسب التقارير، دفعت سلسلة الاتصالات والاحتجاجات إلى إعداد وثيقة داخلية إسرائيلية تناولت إدراك مصر أن إسرائيل تنشر رسائل ضدها، وحللت تداعيات ذلك على العلاقات الثنائية وأزمة الثقة بين الجانبين.