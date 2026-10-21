مواطن: سيول الشتاء حوّلت الشارع إلى وادٍ.. وانقلاب سيارة بعد مطالبات بإصلاحه

خبرني - قال أحد المواطنين إنه يطالب البلدية منذ الشتاء الماضي بإصلاح شارع تسببت السيول بتشكّل وادٍ فيه، موضحًا أنه كرر مطالباته بهدف تمكينه من الوصول إلى أرضه، إلا أنها لم تلقَ استجابة حتى الآن.

وأضاف المواطن أن مخاوفه تحققت اليوم، بعد انقلاب سيارة في الوادي الموجود في الشارع، ما أعاد تسليط الضوء على خطورة الوضع وضرورة معالجته قبل وقوع حوادث أخرى.

وتساءل عن أسباب استمرار المشكلة رغم المطالبات المتكررة، قائلًا إن المواطن لا ينبغي أن يضطر إلى انتظار وقوع حادث أو تعريض الأرواح للخطر حتى تتحرك الجهات المسؤولة.

وأكد أن مطلبه يتمثل في إصلاح الشارع وتأمينه، والاستجابة لشكاوى المواطنين بجدية قبل تفاقم المشكلة، داعيًا البلدية والجهات المعنية إلى الكشف على الموقع والعمل على معالجته بشكل عاجل، ومراجعة أسباب عدم الاستجابة للمطالبات السابقة.

وشدد على أن سلامة المواطنين يجب أن تكون أولوية، مطالبًا بتحمّل الجهات المعنية مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث