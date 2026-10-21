*
الاربعاء: 21 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • حوادث
  • مواطن: سيول الشتاء حوّلت الشارع إلى وادٍ.. وانقلاب سيارة بعد مطالبات بإصلاحه

مواطن: سيول الشتاء حوّلت الشارع إلى وادٍ.. وانقلاب سيارة بعد مطالبات بإصلاحه

  • 21 أكتوبر 2026
  • 12:38
مواطن سيول الشتاء حوّلت الشارع إلى وادٍ وانقلاب سيارة بعد مطالبات بإصلاحه

خبرني - قال أحد المواطنين إنه يطالب البلدية منذ الشتاء الماضي بإصلاح شارع تسببت السيول بتشكّل وادٍ فيه، موضحًا أنه كرر مطالباته بهدف تمكينه من الوصول إلى أرضه، إلا أنها لم تلقَ استجابة حتى الآن.

وأضاف المواطن أن مخاوفه تحققت اليوم، بعد انقلاب سيارة في الوادي الموجود في الشارع، ما أعاد تسليط الضوء على خطورة الوضع وضرورة معالجته قبل وقوع حوادث أخرى.

وتساءل عن أسباب استمرار المشكلة رغم المطالبات المتكررة، قائلًا إن المواطن لا ينبغي أن يضطر إلى انتظار وقوع حادث أو تعريض الأرواح للخطر حتى تتحرك الجهات المسؤولة.

وأكد أن مطلبه يتمثل في إصلاح الشارع وتأمينه، والاستجابة لشكاوى المواطنين بجدية قبل تفاقم المشكلة، داعيًا البلدية والجهات المعنية إلى الكشف على الموقع والعمل على معالجته بشكل عاجل، ومراجعة أسباب عدم الاستجابة للمطالبات السابقة.

وشدد على أن سلامة المواطنين يجب أن تكون أولوية، مطالبًا بتحمّل الجهات المعنية مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث

مواطن: سيول الشتاء حوّلت الشارع إلى وادٍ.. وانقلاب سيارة بعد مطالبات بإصلاحه
مواطن: سيول الشتاء حوّلت الشارع إلى وادٍ.. وانقلاب سيارة بعد مطالبات بإصلاحه

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأمن يكشف تفاصيل العثور على آلاف العبوات الفارغة من الزيت التونسي بأربد
الأمن يكشف تفاصيل العثور على آلاف العبوات الفارغة من الزيت التونسي بأربد
  • 2026-10-21 14:29
وفاة بحريق شقة في شفا بدران
وفاة بحريق شقة في شفا بدران
  • 2026-10-21 13:42
وفاة و3 إصابات بحادث في الأغوار الشمالية
وفاة و3 إصابات بحادث في الأغوار الشمالية
  • 2026-10-21 12:20
رحلوا قبل أن تكتمل أحلامهم.. الأردن يودع 6 من شبابه
رحلوا قبل أن تكتمل أحلامهم.. الأردن يودع 6 من شبابه
  • 2026-10-21 11:18
بلاغ أردني من أميركا يقود إلى ضبط 5 أشخاص بتهمة تعاطي المخدرات في الأردن
بلاغ أردني من أميركا يقود إلى ضبط 5 أشخاص بتهمة تعاطي المخدرات في الأردن
  • 2026-10-21 10:27
ضبط مركبة تنقل السماد العضوي غير المعالج في عمّان
ضبط مركبة تنقل السماد العضوي غير المعالج في عمّان
  • 2026-10-20 23:12