روسيا تعلن موعد انطلاق أول شحنة ديزل إلى الولايات المتحدة

خبرني - أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن أول شحنة ديزل من روسيا إلى الولايات المتحدة ستنطلق يوم غد الخميس على متن ناقلة تبلغ قدرتها نقل 40 ألف طن.

وقال نوفاك للصحفيين اليوم: "من المقرر أن تغادر الناقلة الأولى الميناء غدا، 22 من الشهر الجاري، متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "ستكون إزاحة هذه الناقلة 40 ألف طن، وستتبعها بالتأكيد شحنات أخرى". وأشار إلى أن توقيع العقد الخاص بذلك "في مرحلته النهائية".

وأوضح نوفاك أن وجهات إمدادات الديزل ستتحدد بناء على "حجم الكميات التي نستطيع توفيرها بالإضافة إلى الاحتياجات القائمة في الولايات المتحدة".

وقال: "أعتقد أن دولا أخرى ستحصل على الديزل أيضا". وأضاف موضحا: "نحن لا نستعيد حجم الصادرات كاملا، بل في حدود قدرات مصافي التكرير لدينا، لذا يمكننا بلوغ الحجم الكامل وفق الجدول الزمني بحلول نهاية العام فقط، وعندها ستتمكن دول أخرى أيضا من الحصول على الكميات التي كانت تحصل عليها سابقا".

وفي رده على سؤال عن إمدادات الديزل إلى دول أخرى إلى جانب الولايات المتحدة، قال نائب رئيس الوزراء: "سيتوقف ذلك على حجم الكميات التي نستطيع توفيرها فوق الاحتياجات القائمة في الولايات المتحدة. أعتقد أن دولا أخرى ستحصل على الديزل أيضا".

ولفت نوفاك إلى أن روسيا قد تستعيد الحجم الكامل لصادرات الديزل بحلول نهاية العام.

نوفاك: روسيا قادرة على إمداد أوروبا بالغاز عبر "السيل الشمالي"

وفي سياق متصل، قال نوفاك للصحفيين إن روسيا ستكون قادرة على إمداد أوروبا بالغاز عبر الخط المتبقي من خطوط أنابيب "السيل الشمالي" إذا أراد الأوروبيون ذلك، وإن الخطوط الأخرى يمكن إصلاحها.

وأضاف أن استئناف الإمدادات يتوقف أولا على ألمانيا، لأن فرع خط الأنابيب يمر إلى أراضيها.

وفي يوم 9 أكتوبر 2026، توصل الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلى اتفاق بشأن توريد وقود الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية، فيما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يسمح بشراء الديزل الروسي حتى 7 أبريل من العام المقبل.