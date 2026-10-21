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نتائج واعدة لعلاج جديد للصلع الذكوري

  • 21 أكتوبر 2026
  • 12:26
نتائج واعدة لعلاج جديد للصلع الذكوري

خبرني  - طورت شركة "فيراديرميكس" (Veradermics) دواء جديدا أظهر نتائج واعدة في علاج تساقط الشعر النمطي لدى الرجال، المعروف بالصلع الذكوري.

وأعلنت الشركة يوم الاثنين أن حبوبها الفموية، المصممة لمضاعفة نمو الشعر، أثبتت نجاحا في دراسة متقدمة، ما أسهم في ارتفاع أسهمها بنسبة 7.5% لتصل إلى 117 دولارا في التداولات قبل افتتاح السوق.

واختبرت الشركة تركيبتها الفموية من "المينوكسيديل"، المسماة VDPHL01، على أكثر من 500 رجل يعانون تساقط شعر نمطيا خفيفا إلى متوسط.

وقالت إن الدراسة حققت جميع أهدافها الرئيسية والثانوية، وأظهرت فوائد متسقة ونموا قويا للشعر مع تحمل جيد عموما ودون آثار جانبية خطيرة مرتبطة بالعلاج. إذ تفوقت الحبوب على الدواء الوهمي في نمو الشعر بعد 6 أشهر.

وتعتزم الشركة الإعلان عن نتائج جزء آخر من الدراسة في وقت لاحق من هذا العام.

ويستعمل VDPHL01 بشكل خاص لإطلاق المينوكسيديل ببطء عبر فم المريض، في حين أن الاستخدام الحالي للمينوكسيديل يكون كعلاج موضعي لفروة الرأس.

وتتوافق نتائج تجارب VDPHL01 مع تجربة أخرى نشرت في أبريل الماضي شملت أكثر من 500 رجل. لكن Veradermics لم تقارن حبوبها مباشرة بالمينوكسيديل الفموي التقليدي، ما يترك تساؤلات حول مزاياها على الدواء المتوفر غير المكلف.

ويشار إلى أن الشركة تدرس العلاج الآن على النساء بنتائج متوقعة في النصف الأول من 2027.

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