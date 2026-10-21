غرف العمليات في مستشفى الكندي.. تكامل وأمان وثقة

خبرني - تميز مستشفى الكندي في العاصمة عمان كأحد ابرز المستشفيات في المنطقة من خلال توفير خدمات طبية بأعلى المستويات العلاجية الحديثة للمرضى ضمن بيئات صحية آمنة وسليمة في كافة التخصصات ، ليتبوأ الوجهة السياحية العلاجية باستقباله المرضى من ( 75 ) دولة على مستوى العالم .

ويضم المستشفى ( 12 ) غرفة عمليات متكاملة وحديثة تم تجهيزها باحدث المواصفات العالمية والمتطورة لضمان إجراء عمليات جراحية بكل كفاءة وسهولة من خلال توفير أجهزة حراحية دقيقة ، وأجهزة مراقبة حيوية للمريض أثناء إجراء العمليات الجراحية ، وأجهزة تخدير بأعلى المواصفات لنجاح العمليات وراحة المرضى ، تحت إشراف كوادر طبية متميزة من استشاريي الجراحات بمختلف فروعها وتخصصاتها ، وطواقم طبية من استشاريي واختصاصيي التخدير والانعاش ، والطواقم التمريضية والفنية لتوفير الدعم والمساعدة اللازمة .

وقد تم تزويد غرف العمليات بأحدث اجهزة المناظير الجراحية الحديثة جدا لتقديم خدمات جراحية سهلة وبدون الحاجة الى الجراحات التقليدية حيث يتم إجراء العمليات الجراحية بأنواعها المختلفة بالمنظاركعمليات جراحات السمنة وعمليات جراحات الكلى والمسالك البولية وعمليات جراحات العظام والمفاصل وعمليات جراحات العمود الفقري والدسك وعمليات الجراحات العامة كالزائدة الدودية والفتق والمرارة والقولون وعمليات جراحات النسائية وعمليات جراحات الصدر والاوعية الدموية وعمليات جراحات الانف والأذن والحنجرة مما يسهل إجراء العمليات الجراحية كونها تتيح للجراح الوصول الى الى التجويفات والاعضاء في داخل جسم المريض وقصر مدة الاقامة في المستشفى وسرعة الشفاء وتدني نسبة خطر العدوى وآلام اقل ودقة عالية ، هذا بالاضافة الى وجود جهاز الهوليب لعمليات تقشير البروستات بالليزر (HOLEP) والتي تمتاز بفعاليتها العالية وتقليل النزيف وسرعة التعافي دون الحاجة للشقوق الجراحية الروتينية ومناسبة لكافة الحالات ، وأجهزة جي بلازما (J-PLAZMA) والفيزر(VASER) والبور ليبو (POWER LIPO) لعمليات تكسير وشفط الدهون وشد البطن والذراعين والرقبة والوجه والارداف .

وتمت تسمية غرف العمليات بأسماء مختلفة وارتباطها بأسماء مدن وعواصم عربية واجنبية لمنح حالة من الطمانينة للمرضى والمراجعين من هذه الدول ، حيث اطلق احداها اسم مدينة الرياض ، واخرى باسم مدينة الدوحة ، واخرى باسم مدينة الكويت ، وأخرى باسم مدينة دبي ، واخرى باسم مدينة البتراء المدينة الوردية ، واخرى لوادي رم ، وأخرى باسم مدينة جرش ، واخرى لمدينة هامبورغ الالمانية امتنانا للشركة الرائدة التي قامت بتجهيز المستشفى ومركزها هامبورغ ، واخرى باسم مدينة لندن إضافة الى وجود صورة كاملة رمزية لهذه المدن داخل هذه الغرف.

ومن الجدير بالذكر بأن مستشفى الكندي هو مستشفى خاص يضم كافة الاختصاصات الطبية ومراكز متخصصة في جراحة السمنة وجراحة التجميل وشفط الدهون وجراحة الاوعية الدموية ومركز الاخصاب وتفتيت الحصى والاشعة التداخلية والكشف عن السرطانات ( سرطان الثدي ) وعمليات زراعة الاعضاء وعمليات القسطرة والقلب المفتوح ووحدة تنظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية وقسم خاص للاسعاف والطوارئ باحدث الاجهزة وسيارات اسعاف حديثة .