هيئة بحرية: إصابة ناقلة بمقذوف قبالة بخاء العمانية

خبرني - أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأربعاء، إصابة ناقلة بمقذوف مجهول على بعد 11 ميلا بحريا غربي مدينة بخاء العمانية المطلة على مضيق هرمز، ما تسبب في اندلاع حريق على متنها جرى إخماده، مؤكدة سلامة جميع أفراد الطاقم.

وأوضحت الهيئة أن الناقلة لا تزال راسية في موقع الحادث، فيما لم تتضح بعد هويتها أو حجم الأضرار التي لحقت بها أو الجهة المسؤولة عن إطلاق المقذوف.

ويأتي الحادث وسط تصاعد الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في مضيق هرمز والمياه المحيطة به، إذ أفادت شركة تتبع السفن "كبلر" بتسجيل 18 هجوما على الأقل استهدفت سفنا خلال الأسبوعين الماضيين، وفق وكالة رويترز.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت، الثلاثاء، تلقيها بلاغا بشأن حادث شمل ناقلة وقوات عسكرية على بعد نحو 121 ميلا بحريا شرقي مدينة الدقم العمانية، مشيرة إلى أن السلطات المعنية على علم بالحادث وأن التحقيقات لا تزال جارية.

كما أعلنت الهيئة، الأحد، إصابة قاطرة بحرية بمقذوفين مجهولين شمال شرقي خورفكان في الإمارات، ما أسفر عن أضرار في القاطرة وإصابة أحد أفراد طاقمها إصابة طفيفة، فيما واصلت السفينة رحلتها.

وشهد مضيق هرمز في 14 تشرين الأول غرق سفينتين تجاريتين، هما سفينة الحاويات "جي إف إس برايد" التي ترفع علم سنغافورة، وسفينة الشحن "كيب داو" التي ترفع علم أنتيغوا وبربودا، بعد تعرضهما لأضرار ناجمة عن إصابتهما بمقذوفات في حادثين منفصلين.

وتثير الهجمات المتزايدة مخاوف بشأن سلامة حركة الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في شباط الماضي.

وحذرت شركات متخصصة في المخاطر البحرية من اتساع نطاق التهديدات للسفن التجارية، بما يشمل ناقلات النفط وسفن الحاويات والبضائع السائبة، في ظل استمرار التوترات العسكرية في المنطقة.