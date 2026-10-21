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نجما "حريم السلطان" يشعلان الأجواء في مصر

  • 21 أكتوبر 2026
  • 12:05
نجما حريم السلطان يشعلان الأجواء في مصر

خبرني - شهد مهرجان الجونة السينمائي حضورا لافتا للنجمين التركيين خالد أرغنتش ومريم أوزرلي، اللذان ظهرا معا على السجادة الحمراء.
وأعاد اللقاء إلى الأذهان نجاحهما الكبير في المسلسل الدرامي الشهير "حريم السلطان"، الذي حقق جماهيرية واسعة ونسب مشاهدة مرتفعة في العالم العربي.

وتألقت مريم أوزرلي، التي ارتبط اسمها لدى الجمهور العربي بشخصية "السلطانة هُيام"، بإطلالة أنيقة جمعت بين اللونين الأسود والأزرق، بينما ظهر خالد أرغنتش، الذي اشتهر بتجسيد شخصية "السلطان سليمان"، ببدلة كلاسيكية أنيقة.
واجتمع النجمان مجددًا أمام عدسات المصورين، في مشهد استعاد ذكريات العمل الذي شكّل إحدى أبرز محطات الدراما التركية التي حققت انتشارًا واسعًا خارج حدود تركيا.
ويُعد مهرجان الجونة السينمائي من أبرز المهرجانات السينمائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونجح منذ انطلاق دورته الأولى عام 2017 في ترسيخ مكانته ضمن أبرز الفعاليات الفنية، ويُقام سنويًا في مدينة الجونة السياحية على ساحل البحر الأحمر في مصر.

 

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