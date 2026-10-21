أمانة عمّان: مواقع بديلة لـ 86 كشكا ضمن مشروع مجمع المحطة الجديد

خبرني - أكدت أمانة عمّان الكبرى أنها وفرت مواقع بديلة لأصحاب الأكشاك المتأثرة بمشروع مجمع المحطة الجديد، الذي تنفذه بالشراكة مع وزارة النقل، ويعد من المشاريع الكبرى والاستراتيجية، وذلك ضمن خطتها لتحسين منظومة النقل العام، وتوفير خدمات نقل أكثر كفاءة وانسيابية، وتحسين المظهر الجمالي للمدينة، بكلفة تبلغ 33 مليون دينار.

وأشارت إلى أنها تعمل على نقل الأكشاك المتأثرة بالمشروع، والبالغ عددها 86 كشكا من أصل 190 كشكا، بعد توفير مواقع بديلة لها على مسافة تقل عن 500 متر من مواقعها السابقة، وذلك ضمن ساحة خطوط النقل العام البديلة ومحطة الباص السريع المؤقتة، فيما أبقت على 104 أكشاك تقع خارج حدود المشروع في مواقعها الأصلية، وبلغت نسبة الإنجاز في إنشاء الأكشاك البديلة 55%.

وأوضحت الأمانة أنها أعدت تصاميم نموذجية موحدة للأكشاك بمختلف أحجامها (مفردة ومزدوجة ورباعية)، لتلبي مختلف الاستخدامات التجارية وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.



وأكدت أنها راعت في اختيار مواقع الأكشاك البديلة قربها من خطوط النقل العام التي جرى نقلها نتيجة تأثرها بمشروع محطة الباص سريع التردد الجديدة، بما يضمن استمرار حركة الركاب والمستخدمين في محيط الأكشاك، والحفاظ على النشاط التجاري في الموقع.

ويربط المشروع، الذي يعد مركز نقل متكاملا، بين حافلات الباص سريع التردد على مسار عمّان الزرقاء، وحافلات الباص سريع التردد داخل عمّان.

ويمتد المشروع، الذي صمم وفق طراز عصري حديث، على مساحة إجمالية تقارب 45 ألف متر مربع، ويضم مرافق حديثة مزودة بأنظمة التنقل الذكي، ومصاعد وأدراج كهربائية، وخدمات متكاملة تراعي سهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

ويشار إلى أن مدة تنفيذ مشروع مجمع المحطة الجديد تبلغ سنتين، ويقع موقع المشروع ضمن منطقة تشهد حركة نشطة لوسائط النقل العام، وكثافة في حركة المشاة والمركبات.