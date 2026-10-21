التحالف بقيادة السعودية يُعلن اعتراض وتدمير طائرات مسيرة في المدينة المنورة والشرقية

خبرني - أعلن التحالف بقيادة السعودية، الأربعاء، اعتراض خمس طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه المملكة، بينها مسيّرات في منطقة المدينة المنورة.

وكتب المتحدث باسم التحالف تركي المالكي على منصة "إكس": "تم اعتراض وتدمير أربع طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه المملكة"، موضحا في منشور ثان أن عمليات الاعتراض جرت في المنطقة الشرقية ومنطقة المدينة المنورة.

وأعلن المالكي، الذي لم يحدّد الجهة التي أطلقت المسيّرات، لاحقا اعتراض مسيّرة أخرى في المنطقة الشرقية أيضا.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الثلاثاء، أنّ لندن ستنشر طائرات مقاتلة في مهام "دفاعية" لمساعدة السعودية على حماية نفسها في مواجهة تصاعد هجمات جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن.

وقالت الوزارة في بيان، إنّ هذه المهام تهدف إلى "المساهمة في حماية المدنيين السعوديين والبنى التحتية الوطنية الحيوية من الهجمات الجوية، عبر حشد طائرات مقاتلة من طراز تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي"، مضيفة أنّ هذه الطائرات "لن تنفذ أي ضربات هجومية ضد الحوثيين".

وذكرت أن نشر الطائرات يأتي في إطار "دعم عسكري دفاعي إضافي" للرياض.

ووفقاً للبيان فإن المملكة المتحدة ستوفر "طائرة نقل استراتيجي إيه 400 إم تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني لدعم عمليات نقل العتاد الدفاعي داخل السعودية، إلى جانب إرسال مستشارين عسكريين بريطانيين لمساندة الضباط السعوديين".

وقال وزير الدفاع، ويس ستريتينغ: "الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على حليفتنا المملكة العربية السعودية هي أعمال بغيضة للغاية"، مضيفاً أن "استهداف مطار الرياض، على وجه الخصوص، يكشف مدى تمادي الحوثيين في تصعيد الأوضاع في المنطقة".

يأتي ذلك، فيما قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إنه دمر منصة إطلاق الصاروخ الباليستي الذي استهدف الرياض اليوم من قبل الحوثيين.

فيما أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، شن الطيران السعودي، غارتين على مديرية مجز بمحافظة صعدة، شمالي اليمن على الحدود الجنوبية للسعودية، يوم الثلاثاء.

وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، التي يسيطر عليها الحوثيون، أن المدفعية السعودية "استهدفت" أيضاً منطقة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية.

وكان التحالف قال في وقت سابق الثلاثاء، إنه "اعترض ودمر" صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون نحو العاصمة السعودية، بعد أن أصدرت السلطات تحذيراً من تهديد محتمل، فيما سُمع دوي انفجارين في المدينة، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وبعدها بساعات، أعلن التحالف "اعتراض وتدمير" طائرة مسيرة في الرياض.

وكان التحالف قد حذّر، الاثنين، الحوثيين، من استخدام ما وصفه بـ"الوسائط البحرية التقليدية"، مثل قوارب الصيد، في عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ والمعدات العسكرية إلى اليمن، قائلاً إن هذه العمليات "تشكل تهديداً لأمن اليمن وكذلك الأمن الإقليمي والدولي، وتُعرّض حياة المدنيين وسلامتهم للخطر".

ودعا المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، القوارب والسفن الصغيرة، إلى "عدم التعاون مع الحوثيين في تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية عبر البحر إلى السواحل اليمنية، حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم".

ونشر التحالف مقطعا مصوراً قال إنه "يُظهر عمليات تتبّع واستهداف أسلحة مهرّبة وقوارب متورطة في نقلها إلى السواحل اليمنية لصالح الحوثيين، عبر شبكات للجريمة المنظمة".

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع قناة العراقية الإخبارية بثتها اليوم الثلاثاء إن "طهران لم تتلق ردا من السعودية ولا الحوثيين في اليمن بشأن مبادرتها للوساطة".

وطرح عراقجي هذه المبادرة لأول مرة في وقت سابق هذا الشهر في وقت كثف فيه الحوثيون المتحالفون مع إيران هجماتهم على المملكة.

وخلال المقابلة، رد عراقجي أيضً على احتمال ​انضمام مصر إلى السعودية في الحرب ​على الحوثيين.

وقال "أي تدخل خارجي من شأنه تعقيد الأمور"، ‌مضيفاً ⁠أن القاهرة أبلغت طهران سابقاً بأنها لن تتدخل "بشكل مباشر" في الصراع اليمني.

وقالت مصر إنها مستعدة لتزويد السعودية بالدعم ​الذي تحتاجه ​للدفاع ⁠عن أمنها، مما قد يصعد الموقف في الشرق الأوسط.

وتم ​تأجيل تصويت في البرلمان المصري على ​تحرك ⁠محتمل للجيش المصري، الذي يعد أحد أكبر الجيوش في العالم العربي، ضد ⁠المقاتلين ​الحوثيين إلى 26 أكتوبر ​تشرين الأول.

في السياق، تابع مجلس الوزراء السعودي ما وصفه بـ "المساعي التي تبذلها المملكة بالتواصل والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة في سبيل تعزيز استقرار المنطقة والحد من تبعات النزاعات والتوترات على أمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد وحركة الملاحة"، مشيراً إلى أنها "تُعد مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً يحول دون تعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس العالم أجمع"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأكد المجلس في بيان، أهمية الدعوة إلى "التعاون العملي" لمنع الحوثيين من "الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم".

في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر ‌برلمانية قولها الثلاثاء، إن ​تركيا ​أحالت اتفاقية مكة للدفاع ⁠المشترك، ​المبرمة بين باكستان ​والسعودية وتركيا، إلى البرلمان للمصادقة ​عليها.

وذكر اثنان ​من المصادر أن ‌رئيس ⁠البرلمان نعمان قورتولموش، الموجود في قرغيزستان ​حالياً، ​سيحيل ⁠الاتفاقية إلى لجنة ​الشؤون الخارجية ​في ⁠البرلمان بعد عودته إلى ⁠تركيا.

في الأثناء، تتواصل الهجمات المتبادلة بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية.

إذ أعلنت القوات الحكومية الثلاثاء، تنفيذ 744 عملية جديدة ضد الحوثيين، قائلة إنها طالت مراكز قيادة وسيطرة ميدانية ومرابض نيران ومواقع محصنة ومناطق حشد احتياطيات وتعزيزات ووسائل إمداد، وذلك خلال 24 ساعة ماضية، ما أسفر عن "تحييد نحو 200 عنصر من عناصر المليشيا، وتدمير وإعطاب 90 آلية وعربة ووسيلة عسكرية".

في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، الاثنين، شن سلسلة هجمات على منشآت نفطية ومطارات ومواقع عسكرية في السعودية خلال 48 ساعة ماضية، مشيراً إلى أنها استهدفت منشأة تابعة لشركة أرامكو في ينبع وحقل الشيبة النفطي ومطاري الملك خالد الدولي في الرياض وأبها الدولي، فيما لم تؤكد السلطات السعودية هذه الهجمات.

والثلاثاء، اتهم سريع، السعودية، بشن 93 هجوماً في محافظات مختلفة في اليمن خلال 24 ساعة ماضية، ما أسفر عن سقوط وقتلى وجرحى بين المدنيين، قائلاً إن إجمالي الهجمات السعودية بلغ 2,793 منذ بدء التصعيد.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بمقتل 8 صيادين إثر قصف نسبته للسعودية، استهدف قاربي صيد في ساحل الكدحة في مديرية ذوباب في محافظة تعز.

في حين، أوردت وكالة سبأ الحكومية، خبر مقتل شخصين وإصابة آخر بعد "استهداف سيارة إسعاف في منطقة صبر الشقب، بقذيفة هاون، خلال أداءها مهمتها في نقل جريحة إلى المستشفى"، متهمة الحوثيين بشن الهجوم.

هذا وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 250 ألف شخص نزحوا داخل اليمن منذ أغسطس/ آب، أي بُعيد استئناف الأعمال القتالية.

وصرح المتحدث باسم المفوضية، ماثيو سالتمارش، لصحافيين في جنيف، بأن المنظمة "تشعر بقلق بالغ إزاء تفاقم وضع النزوح في اليمن ...". وقال إن محافظة تعز في غرب البلاد تُشكل "مصدر قلق بالغ"، كونها "المصدر الرئيسي للنزوح، إذ تنطلق منها 76 بالمئة من حالات النزوح وتستضيف 52 بالمئة من النازحين الجدد".

في السياق، طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بفتح ممر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى تعز المحاصرة، محذراً من أنّ "إغلاق الحوثيين طريق الإمداد الوحيدة التي تربط تعز بعدن يعرّض المدنيين لمخاطر جسيمة، ويمنع وصول المساعدات الإنسانية ويعوق الحصول على السلع الأساسية"، مضيفاً "يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المدينة فوراً وتسهيل مرورها".

كما أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الثلاثاء، أن لا حل عسكريا للنزاع في اليمن، مشددا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واستئناف العملية السياسية بين الأطراف، بالتوازي مع مواصلة الجهود الإنسانية لمساعدة المدنيين.

وكان الحوثيون أعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي استهدف معسكر العلم، المخصص لتدريب مجندين جدد في قوات الأمن في محافظة شبوة جنوبي البلاد، الاثنين.

وقال سريع، في منشور على منصة إكس، إن الهجوم استهدف ما وصفه بـ"تحشيدات سعودية" في المعسكر، الذي قال إنه يُدار من قبل ضباط سعوديين في مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

وتجاوز عدد قتلى الهجوم الصاروخي على المعسكر في شبوة 70 شخصاً، وفق حصيلة محدّثة قدّمتها السلطات المحلّية الثلاثاء.

وأفاد بيان لمحافظة شبوة، أن عدد القتلى ارتفع إلى "73 شهيداً فيما لا تزال جهود البحث والمتابعة مستمرة للكشف عن مصير 14 مفقوداً".

وفي ظل التصعيد العسكري، أعلنت السعودية تأجيل الدورة العاشرة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، المعروف باسم "دافوس الصحراء"، إلى عام 2027، بعدما كان مقرراً عقده في الرياض بين 26 و29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفي السياق، بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي الاثنين، التطورات الإقليمية، بما فيها الهجمات الحوثية المتواصلة على مناطق مدنية في المملكة، وأعرب الجانبان عن إدانتهما هذه الهجمات، وفقاً لوزارة الخارجية السعودية.

وأكد وزيران أهمية تكثيف التنسيق والتشاور لدعم العمل الخليجي المشترك، وخفض التصعيد، ومنع اتساع نطاق التوتر، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.