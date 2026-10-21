بلاغ أردني من أميركا يقود إلى ضبط 5 أشخاص بتهمة تعاطي المخدرات في الأردن

خبرني - أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية ضبط خمسة أشخاص تبيّن تعاطيهم المواد المخدرة، عقب متابعة معلومات قدمها مواطن أردني مقيم في الولايات المتحدة الأميركية، بشأن حسابات على منصة «تيك توك» تنشر محتوى يتضمن الترويج للمخدرات والابتزاز والإساءة إلى المجتمع الأردني.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العميد عامر السرطاوي، إن الأجهزة الأمنية تعاملت مع المعلومات التي وردت عبر برنامج «الوكيل» بكل اهتمام وسرية، وتواصلت مع المواطن الذي قدم البلاغ واستمعت إلى التفاصيل التي أدلى بها.

وأوضح السرطاوي أن التحقيقات أسفرت حتى الآن عن ضبط خمسة أشخاص ثبت تعاطيهم المواد المخدرة، مشيراً إلى أن التحقيقات ستتوسع خلال الأيام المقبلة للتحقق من وجود صلات محتملة بينهم وبين أشخاص آخرين من متعاطي المخدرات أو مروجيها في المملكة.

وبدأت القضية قبل نحو عشرة أيام، عندما تواصل المواطن الأردني أحمد السعود، المقيم في الولايات المتحدة، مع برنامج «الوكيل»، وأبلغ عن حسابات وأشخاص على منصة «تيك توك» ينشرون محتوى يتضمن الحديث عن المخدرات والترويج لها، إلى جانب ممارسات تتعلق بالابتزاز والتحديات المسيئة.

وأبدى السعود استعداده لتزويد الجهات الأمنية بأسماء الأشخاص والحسابات المعنية، قبل أن يحيل البرنامج المعلومات إلى مديرية الأمن العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد السرطاوي استمرار جهود الأجهزة المختصة في رصد الحسابات التي تسيء إلى المجتمع الأردني أو تشجع على تعاطي المخدرات أو تمارس الابتزاز، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن مثل هذه الأنشطة.