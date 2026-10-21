الأركان الحضارية للموروث الروحي الأردني – مأدبا (الجزء الأول).. هندسة الذاكرة البصرية وصناعة السردية الحضارية

حين تتحول الفسيفساء من صورة للمكان إلى ذاكرة للمعنى... ومن الخريطة التي حفظت الماضي إلى خريطة تصنع المستقبل

ليست الحضارة ما تتذكره فقط، بل الطريقة التي تختار بها أن ترى ما تتذكره. فهناك ذاكرة تحفظها النصوص، وأخرى تحملها الطقوس، وثالثة تسكن المكان؛ لكن ثمة نوعاً أكثر قدرة على عبور اللغات والأجيال هو الذاكرة البصرية؛ حين تتحول الصورة واللون والرمز والخريطة إلى وعاء يحفظ رؤية الإنسان للعالم، لا مجرد ملامح ذلك العالم.

من هنا تدخل مادبا إلى نظرية الإرث الحضاري والقيمة الاقتصادية الروحية بوظيفة مختلفة عن بقية الأركان. لقد مثّل المغطس التجدد والبداية؛ ومثّل جبل نيبو الرؤية والرجاء؛ ومثّلت مكاور الضمير وكلفة الوفاء للحقيقة؛ والمجتمع الحاضن قد مثّل استدامة المعنى وانتقاله بين الأجيال؛ فإن مادبا تمثل الذاكرة البصرية وصناعة السردية الحضارية؛ إنها الركن الذي يجيب عن سؤال مختلف: كيف ترى الحضارة نفسها، وكيف تحفظ ما رأته، وكيف تنقل رؤيتها إلى من لم يعيش زمنها؟ هكذا لا تصبح الفسيفساء مجرد فن، ولا الخريطة مجرد تمثيل للجغرافيا؛ بل تصبحان تقنية حضارية لحفظ المعنى.

تكمن فرادة مادبا في أنها لا تحفظ التاريخ في الحجر وحده، بل في الصورة المنظمة للذاكرة؛ فالمدينة، المعروفة بمدينة الفسيفساء، تضم إرثاً واسعاً من الفسيفساء البيزنطية والأموية، بينما تحتفظ كنيسة القديس جاورجيوس بالخريطة الفسيفسائية الشهيرة العائدة إلى القرن السادس، التي صورت مدناً ومواقع في الأرض المقدسة، وجعلت الجغرافيا الدينية والتاريخية قابلة للرؤية في لوحة واحدة.

ومن منظور النظرية، لا تكمن القيمة الأعمق للخريطة في دقتها التاريخية أو جمالها الفني فقط، بل في أنها تقدم نموذجاً مبكراً لما يمكن تسميته؛ الذاكرة البصرية الحضارية – Civilizational Visual Memory (CVM)؛ وهي قدرة المجتمع على تحويل ذاكرته وقيمه وعلاقته بالمكان إلى رموز وصور وخرائط قابلة للحفظ والقراءة وإعادة التفسير والانتقال بين الأجيال.

فالذاكرة المكتوبة تحتاج إلى قارئ يعرف لغتها، أما الذاكرة البصرية فتستطيع -بدرجات مختلفة- أن تعبر اللغة والزمن والثقافة.

من هنا يضاف مبدأ جديد إلى النظرية؛ مبدأ بقاء الصورة – Visual Survivability Principle (VSP).

تزداد القدرة الحضارية للصورة كلما استطاعت أن تحمل المعنى عبر أزمنة وثقافات تتجاوز السياق الذي أُنتجت فيه. فالفسيفساء التي بقيت قروناً لم تحفظ حجارة ملونة فحسب؛ لقد حفظت طريقة جيل كامل في رؤية المكان والعالم والمقدس.

الخريطة في مادبا لا تقول فقط: أين تقع الأماكن؟ بل تكشف أيضاً: كيف كان الإنسان يرى العلاقة بينها؟ وهنا تنتقل الخريطة من الجغرافيا إلى السردية؛ فكل خريطة تختار ما تظهره، وكيف ترتبه، وما تضعه في المركز، وما تربطه بغيره. لهذا يمكن النظر إلى خريطة مادبا باعتبارها سردية بصرية للمكان؛ إذ تحولت الجغرافيا من مساحة إلى معنى، والمواقع من نقاط منفصلة إلى عالم مترابط داخل رؤية واحدة.

عليه يتكون داخل النظرية مفهوماً آخر؛ هندسة الذاكرة البصرية – Visual Memory Engineering (VME)؛ وهي التصميم الواعي للطريقة التي تُحفظ بها ذاكرة المكان بصرياً، وتُربط عناصرها في سردية تساعد الإنسان على فهم العلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل.

تعد هذه الإضافة مهمة؛ لأن نظرية الإرث الحضاري انتقلت في أركانها السابقة من المكان إلى المعنى، أما مادبا فتضيف حركة جديدة؛ من المعنى إلى الصورة، ومن الصورة إلى الذاكرة، ومن الذاكرة إلى السردية، ومن السردية إلى هوية قابلة للانتقال.

تكتسب مادبا أهمية خاصة في سياق احتفالية الألفية الثانية للمعمودية 2030؛ لأن الخريطة الفسيفسائية لا تقف خارج سردية المعمودية، بل تساعد على وضع الحدث داخل جغرافيته الروحية والحضارية الأوسع. لهذا تؤدي مادبا وظيفة مختلفة عن المغطس في احتفالية 2030؛ المغطس يقدم المكان الذي يحمل الحدث؛ ومادبا تقدم الذاكرة البصرية التي تساعد العالم على رؤية جغرافية الرسالة.

وهذا يفتح الباب أمام الانتقال من الاحتفال بموقع إلى تقديم منظومة أردنية مترابطة للمعنى؛ بحيث لا ينتقل الحاج بين المغطس ونيبو ومادبا ومكاور باعتبارها محطات منفصلة، بل باعتبارها فصولاً في رحلة واحدة تتألف مما يلي:

هنا تصبح مادبا ركن الربط؛ فهي لا تضيف محطة إلى الرحلة بقدر ما تساعد الحاج على رؤية العلاقة بين المحطات.

هذه الوظيفة تفتح أمام النظرية فكرة أعمق: خريطة المعنى – Meaning Map؛ فإذا كانت الخرائط التقليدية تجيب عن سؤال: أين أنا؟، فإن خريطة المعنى ينبغي أن تساعد الإنسان على الإجابة عن سؤال: أين أنا داخل الرحلة الإنسانية التي يمثلها هذا المكان؟

لهذا يمكن أن تقدم مادبا للعالم نموذجاً جديداً للحج، لا يحمل فيه الزائر خريطة تقوده إلى المواقع فقط، بل خريطة تقوده عبر المعاني. فتصبح الرحلة:

ينقلنا هذا التحول من خريطة الموقع Mapping Places إلى خريطة المعنى Mapping Meaning مشكلا بذلك إحدى الإضافات التطبيقية المتميزة للنظرية.

في رحلة الحج التقليدية، تساعد الخريطة الحاج على الوصول إلى المكان. أما في رحلة المعنى، فإن مادبا يمكن أن تساعده على فهم علاقته بالمكان. لهذا يمكن إعادة تصميم تجربة الحاج في مادبا عبر ثلاثة مستويات:

يرى : الفسيفساء والخريطة والرموز . يفهم : لماذا رُسمت هذه الأماكن بهذه الطريقة، وما الذي تكشفه عن الذاكرة المسيحية والجغرافيا المقدسة؟ يربط : أين تقع رحلته الشخصية داخل هذه الخريطة؟

هنا لا يعود الزائر مشاهداً أمام فسيفساء، بل يصبح نقطة جديدة على خريطة مستمرة للمعنى. من هذه الفكرة يمكن أن ينشأ مفهوم:

الحاج داخل الخريطة – The Pilgrim Within the Map. أي؛ تحويل تجربة مادبا من النظر إلى خريطة صنعها السابقون إلى سؤال شخصي: إذا رسمتُ خريطة رحلتي الروحية اليوم، فما المواقع والأحداث والأشخاص والقيم التي صنعتني؟ وإلى أين تقودني؟ عندها تصبح الخريطة مرآة، لا مجرد أثر.

لا تنشأ القيمة الاقتصادية الروحية لمادبا من زيادة عدد الزوار وحدها، بل من قدرتها على تحويل الذاكرة البصرية إلى اقتصاد للمعرفة، والإبداع، والمهارة، والسردية. فالفسيفساء يمكن أن تولد تعليماً وحرفاً إبداعية وتصميماً رقمياً وأبحاثاً وترميماً وفنوناً ومنتجات ثقافية وتجارب سياحية معرفية. والخريطة يمكن أن تولد محتوى رقمياً وتعليمياً، ومسارات حج، وأطالس، وتجارب غامرة، وشراكات جامعية، ومنصات بحثية أي تصبح سلسلة القيمة على النحو المجاور:

هنا يظهر اختلاف مادبا عن مكاور: ففي مكاور تنطلق القيمة من الضمير الأخلاقي؛ أما في مادبا فتنطلق من رأس المال البصري والمعرفي.

عليه؛ يُبنى مفهوم جديد: رأس المال البصري الحضاري – Civilizational Visual Capital (CVC)؛ وهو الرصيد المتراكم من الصور والرموز والخرائط والفنون القادرة على حفظ هوية المجتمع ومعناه، وإنتاج معرفة وسردية وسمعة وإبداع وقيمة قابلة للانتقال بين الأجيال والثقافات.

يأخذ العائد على المعنى – ROM في مادبا شكلاً خاصاً؛ لأن المطلوب ليس قياس مقدار ما شاهده الزائر، بل مقدار ما تغيرت به طريقته في رؤية المكان وعلاقاته ومعناه، ويمكن بناء السلسلة السببية الخاصة بمادبا على النحو التالي:

التعرض البصري (Visual Exposure) التعرف، (Recognition) ربط المعنى (Meaning Connection) ، فهم السردية (Narrative Understanding)، التأمل والارتباط بالهوية (Identity/Reflection)، إعادة إنتاج المعنى بصرياً أو سردياً ( Creative Transmission).

ويصبح أعلى عائد على المعنى عندما لا يغادر الزائر وهو يتذكر صورة الخريطة فقط، بل عندما يصبح قادراً على رؤية العلاقة بين المواقع والأحداث والمعاني بطريقة لم يكن يراها قبل الزيارة.

ومن هنا يمكن استخدام مجموعة أدوات للقياس، منها: مؤشر استبقاء الذاكرة البصرية لقياس ما يبقى من الرموز والمعاني بعد الزيارة؛ مؤشر فهم السردية البصرية لقياس قدرة الزائر على تفسير العلاقة بين عناصر الخريطة؛ مؤشر ربط المواقع بالمعنى لقياس انتقاله من معرفة الموقع إلى فهم وظيفته الحضارية؛ مؤشر إعادة إنتاج المعنى لقياس قدرته على رواية التجربة أو تمثيلها بصرياً للآخرين؛ ومؤشر التحول من المشاهدة إلى المشاركة لقياس ما إذا أدت التجربة إلى تعلم، أو بحث، أو إبداع، أو زيارة مواقع أخرى، أو مشاركة معرفية.

وبذلك يصبح السؤال المركزي: ليس: كم شخصاً شاهد الخريطة؟ بل: كم شخصاً غادر مادبا وهو يرى العالم بطريقة أعمق بسببها؟

يقود المسار الذي بناه هذا الجزء إلى نتيجة تتجاوز القيمة الفنية والتاريخية لفسيفساء مادبا؛ فالمدينة تقدم للنظرية نموذجاً لكيفية انتقال تجربة المكان من المشاهدة إلى الفهم، ومن الفهم إلى الربط، ومن الربط إلى إدراك الإنسان لموقعه داخل سردية أوسع. ومن هنا تلتقي المفاهيم التي قدمها هذا الركن ــ هندسة الذاكرة البصرية، وخريطة المعنى، والحاج داخل الخريطة، ورأس المال البصري الحضاري ــ في وظيفة واحدة: تحويل ما يراه الإنسان إلى قدرة على فهم العلاقات بين المكان والتاريخ والمقدس، ثم تحديد موقعه الشخصي داخلها.

وهنا يصبح العائد على المعنى – ROM الاختبار الحقيقي لهذه الوظيفة؛ فلا تقاس قيمة تجربة مادبا فقط بعدد من شاهدوا فسيفسائها، بل بما يحدث بعد المشاهدة: هل أصبح الزائر أكثر قدرة على فهم ترابط المواقع والمعاني؟ هل أعاد اكتشاف موقعه داخل الرحلة؟ وهل استطاع أن يحمل ما فهمه إلى معرفة، أو سردية، أو إبداع، أو تجربة جديدة؟ عندها لا تكون الخريطة قد ساعدته على الوصول إلى مكان فحسب، بل أسهمت في إعادة ترتيب علاقته بالمكان وبالقصة التي أصبح جزءاً منها.

وبهذا تتحدد وظيفة مادبا داخل معمار الأركان الحضارية بوضوح أكبر: فالمغطس يمنح البداية، ونيبو يمنح الاتجاه، ومادبا تمنح السياق، ومكاور تضع الإنسان أمام مسؤولية الاختيار، والمجتمع الحاضن يمنح ما تحقق القدرة على الاستمرار. وهكذا لا تعود هذه المواقع محطات متجاورة في رحلة حج، بل حلقات في رحلة إنسانية متكاملة: بداية، واتجاه، وسياق، واختيار، واستمرار. وتكمن خصوصية مادبا في أنها تساعد الحاج على الانتقال من سؤال أين أنا؟ إلى السؤال الأعمق: أين أنا داخل المعنى؟

غير أن هذا الاكتشاف يفتح سؤالاً لم يتناوله الجزء الأول بعد؛ فإذا كانت الخريطة قادرة على تنظيم العالم الذي نراه وتحديد ما يحتل المركز وما يبقى على الأطراف، فإنها تضعنا أمام مسؤولية أخرى: من يجد مكانه في السردية التي نختار أن ننقلها إلى المستقبل، ومن يبقى خارجها؟ وهنا ينتقل البحث من هندسة ما يستحق البقاء إلى أخلاقيات الاختيار والتمثيل داخل الإرث.

من هذا السؤال يبدأ الجزء الثاني؛ حيث تنتقل مادبا من هندسة الذاكرة البصرية إلى عدالة الذاكرة – Memory Justice، ومن السؤال: كيف تحفظ الحضارة ما يستحق البقاء؟ إلى سؤال أكثر إنسانية: لمن تمنح حق البقاء داخل سرديتها؟ ولعل الفسيفساء تقدم الاستعارة الأبلغ لهذا الانتقال؛ فالقطعة لا تستمد قيمتها من حجمها، بل من موقعها في الكل؛ وقد تبقى اللوحة قائمة إذا غابت قطعة منها، لكنها لن تبقى الصورة ذاتها.