بعد إهداره أمام نيوم.. كم ركلة جزاء أضاعها كريستيانو رونالدو في مسيرته؟

خبرني - أهدر كريستيانو رونالدو أول ركلة جزاء هذا الموسم، بعدما أضاع ركلتي جزاء الموسم الماضي مع النصر في دوري روشن السعودي.

ونال جواو فيليكس ركلة جزاء خلال مباراة النصر ونيوم بنهاية الشوط الأول، سدّدها كريستيانو خارج الإطار.

هذه الركلة هي الخامسة الضائعة من رونالدو مع النصر بكل المسابقات، بعدما أهدر ركلتين في موسم 2024-2025، وأخريين في الموسم التالي.

في المقابل، سجّل البرتغالي 31 ركلة جزاء مع "العالمي"، من 184 ركلة سجّلها مع الأندية.



وأهدر كريستيانو 37 ركلة جزاء في مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخب، من 221 ركلة سدّدها، بنسبة فشل تُقدّر بـ16.4%.

وأضاع رونالدو 27 من 188 ركلة جزاء سدّدها مع الأندية، و10 من 33 مع المنتخب البرتغالي.