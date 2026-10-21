*
الاربعاء: 21 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

بعد إهداره أمام نيوم.. كم ركلة جزاء أضاعها كريستيانو رونالدو في مسيرته؟

  • 21 أكتوبر 2026
  • 09:35
بعد إهداره أمام نيوم كم ركلة جزاء أضاعها كريستيانو رونالدو في مسيرته

خبرني - أهدر كريستيانو رونالدو أول ركلة جزاء هذا الموسم، بعدما أضاع ركلتي جزاء الموسم الماضي مع النصر في دوري روشن السعودي.

ونال جواو فيليكس ركلة جزاء خلال مباراة النصر ونيوم بنهاية الشوط الأول، سدّدها كريستيانو خارج الإطار.

هذه الركلة هي الخامسة الضائعة من رونالدو مع النصر بكل المسابقات، بعدما أهدر ركلتين في موسم 2024-2025، وأخريين في الموسم التالي.

في المقابل، سجّل البرتغالي 31 ركلة جزاء مع "العالمي"، من 184 ركلة سجّلها مع الأندية.


وأهدر كريستيانو 37 ركلة جزاء في مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخب، من 221 ركلة سدّدها، بنسبة فشل تُقدّر بـ16.4%.
وأضاع رونالدو 27 من 188 ركلة جزاء سدّدها مع الأندية، و10 من 33 مع المنتخب البرتغالي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

90 مليون دولار.. ريال مدريد يطالب أندية إنجليزية بدفع تكاليف السوبر الأوروبي
90 مليون دولار.. ريال مدريد يطالب أندية إنجليزية بدفع تكاليف السوبر الأوروبي
  • 2026-10-21 03:51
بالفيديو.. لاعب يرشق حكما مساعدا بحجر في وجهه
بالفيديو.. لاعب يرشق حكما مساعدا بحجر في وجهه
  • 2026-10-21 02:25
هتافات ضد عمر السومة و عبد الباسط الساروت تهز كرة السلة السورية
هتافات ضد عمر السومة و عبد الباسط الساروت تهز كرة السلة السورية
  • 2026-10-21 01:53
رجائي عايد ينذر الطلبة العراقي ويستعد للرحيل
رجائي عايد ينذر الطلبة العراقي ويستعد للرحيل
  • 2026-10-21 01:33
فيفا يحكم بـ57 ألفا لصالح الفيصلي 
فيفا يحكم بـ57 ألفا لصالح الفيصلي 
  • 2026-10-21 01:13
ريمونتادا مثيرة لليفربول .. وهاتريك فودين يقود السيتي لانتصار كاسح
ريمونتادا مثيرة لليفربول .. وهاتريك فودين يقود السيتي لانتصار كاسح
  • 2026-10-21 00:14