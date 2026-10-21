يزداد وزنك دون سبب واضح؟.. 9 عوامل خفية قد تفسر ما يحدث

خبرني - قد تكون زيادة الوزن محبطة، خصوصاً عندما لا تعرف سببها. ورغم أن الإفراط في السعرات الحرارية يلعب دوراً أساسياً، فإن عوامل أخرى، مثل قلة النوم والتوتر والخمول وبعض الأدوية، قد تسهم في ارتفاع الوزن.

ويستعرض تقرير نشره موقع "healthline" تسعة أسباب محتملة لزيادة الوزن دون سبب واضح وكيفية التعامل معها.



1. الأطعمة فائقة المعالجة والسكريات

تحتوي كثير من الوجبات الجاهزة والوجبات السريعة والحبوب المحلاة على سعرات حرارية مرتفعة، وقد تكون فقيرة بالألياف والبروتين اللذين يساعدان على الشعور بالشبع. كما يرتبط الإفراط في المشروبات المحلاة والحلويات بزيادة الوزن، خصوصاً عند تناولها بانتظام.

ويساعد استبدال هذه الخيارات تدريجياً بالخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة، وتقليل المشروبات الغنية بالسكر، على تحسين جودة النظام الغذائي.

2. قلة الحركة والجلوس الطويل

قد يؤدي العمل المكتبي والقيادة ومشاهدة التلفزيون لساعات طويلة إلى خفض استهلاك الطاقة اليومية. ولا يتطلب تغيير هذا النمط ممارسة تمارين شاقة؛ إذ يمكن البدء بالمشي خلال الاستراحات، واستخدام الدرج، وتقليل فترات الجلوس المتواصلة، مع ممارسة نشاط بدني منتظم يناسب القدرة الصحية.

3. الحميات القاسية واستعادة الوزن

قد تؤدي الحميات شديدة التقييد إلى خسارة الوزن مؤقتاً، لكنها قد تجعل الاستمرار في النظام الغذائي صعباً، ما يزيد احتمال استعادة الوزن لاحقاً. والأفضل اعتماد تغييرات تدريجية قابلة للاستمرار، بدلاً من الحرمان الشديد أو التنقل المتكرر بين الحميات.

4. حالات صحية أو أدوية معينة

قد ترتبط زيادة الوزن بحالات مثل قصور الغدة الدرقية، أو متلازمة تكيس المبايض، أو بعض الاضطرابات النفسية. كما يمكن لبعض الأدوية، ومنها أنواع من مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان، أن تؤثر في الوزن.

إذا لاحظت زيادة غير مفسرة، فلا توقف دواءك من تلقاء نفسك، بل استشر الطبيب لتقييم الأسباب المحتملة.

5. قلة النوم والتوتر المزمن

قد تؤثر قلة النوم في الشهية والاختيارات الغذائية، بينما يرتبط التوتر المزمن بتغيرات في الشهية والرغبة في الأطعمة الغنية بالسعرات. ويساعد الالتزام بمواعيد نوم منتظمة، وتقليل الكافيين في وقت متأخر، وممارسة تمارين الاسترخاء، على تحسين العادات المرتبطة بالوزن.

6. الاعتماد على الأطعمة قليلة القيمة الغذائية

لا يتعلق التحكم في الوزن بعدد السعرات وحده، بل بجودة الطعام أيضاً. فالوجبات الغنية بالبروتين والألياف تساعد على الشبع، بينما قد يسهل الإفراط في الأطعمة التي توفر سعرات كثيرة مقابل قيمة غذائية محدودة. ابدأ بإضافة الخضراوات والفواكه والبيض والمكسرات والبقوليات إلى وجباتك.

7. تناول سعرات أكثر مما يحتاجه الجسم

قد تتراكم السعرات الزائدة نتيجة التسالي المتكررة، أو تناول الطعام دون انتباه، أو شرب مشروبات عالية السعرات. ويساعد الانتباه إلى إشارات الجوع والشبع، وتناول الطعام ببطء، واختيار الماء بدلاً من المشروبات المحلاة، على تقليل الإفراط دون اللجوء إلى الحرمان.

8. عدم الانتباه إلى تغيرات الوزن

قد لا تعكس زيادة الميزان دائماً اكتساب الدهون؛ إذ يمكن أن تتغير أوزان الجسم مؤقتاً بسبب احتباس السوائل أو تغيرات الهرمونات أو بعض الأدوية. لذلك، من المفيد متابعة الاتجاه العام للوزن بدلاً من التركيز على قراءة يوم واحد.

9. تجاهل الزيادة المفاجئة

تستحق الزيادة السريعة وغير المبررة تقييماً طبياً، خصوصاً إذا صاحبتها أعراض مثل تورم الساقين أو ضيق التنفس. فقد يشير احتباس السوائل أحياناً إلى مشكلة صحية تستلزم التدخل، ولا ينبغي افتراض أن كل زيادة في الوزن ناتجة عن الطعام.

متى تستشير الطبيب؟

إذا زاد وزنك دون تغيير واضح في عاداتك، أو استمرت الزيادة رغم تعديل نمط الحياة، فاستشر الطبيب لتقييم الأدوية والحالة الصحية والأسباب المحتملة. أما الزيادة السريعة المصحوبة بضيق التنفس أو تورم ملحوظ فتستدعي تقييماً عاجلاً.